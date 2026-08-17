一名留着白金色短发的年轻男子，轻拉着一对步伐蹒跚的老人缓缓而行，来到一张彩色婚纱照前。男子神采飞扬地向身旁老人叙说着，老夫妻则眉眼含笑、微微点头，眼中闪耀着自豪的光。

仔细一看，婚纱照中年轻夫妻的眉眼轮廓，与眼前两名老人的五官如出一辙。

这名年轻男子是本地时尚摄影师陈华达（Walter Tan，34岁）。他于8月7日（星期五）在来福士城（Raffles City）举办的个人摄影展开幕当天，特地携94岁外公宋汉章和83岁外婆翁月衣到场，亲自为二老导览自己的作品。

这幅摆在展览中央的婚纱照，承载着一段跨越60余年时光的坚固情感。它的原型是宋汉章和翁月衣60多年前拍摄的黑白婚纱照。

陈华达运用人工智能，在原照片的基础上进行场景重塑和数字合成，为老照片上色，同时搭建了一个全新场景，再打印在博物馆级的相纸上。

重塑后的婚纱照，背景是星空和大海，是陈华达根据外公外婆捕鱼、卖鱼的年轻岁月所创造的。（郑一鸣摄）

两老看到这张重构的婚纱照后笑逐颜开，用福建话连声赞叹：“真美，真好！”

翁月衣受访时说，她喜欢画作品里的那条鱼，因为自己以前就是卖鱼的；外公则看着照片里的自己说：“我以前其实比照片里还要壮！”

陈华达出世四个月便与外公外婆同住，直到21岁才搬回父母家。两代人同住二十年，祖孙情深。“以前他们靠卖鱼养活了包括我妈妈在内的六个孩子，还把我带大。”

陈华达带外公外婆到越南河内旅游。（取自陈华达Instagram（@waltertan））

陈华达说，他原本计划把两名老人家带到工作室拍摄新照片，却因为翁月衣近来行动不便而作罢。

这张拍摄于60多年前的黑白婚纱照是展览婚纱照的原型。（取自陈华达Instagram（@waltertan））

陈华达于是翻查家里20多本旧相册，最终选中一张黑白婚纱照，利用人工智能在旧照片的基础上进行创意重塑，弥补了无法实地重拍的遗憾。

他解释说，照片中的大海、星空和小船，重现了外公外婆当年捕鱼养家的岁月。外婆穿上粉色蝴蝶结长裙，外公则穿白背心、白西裤，持鱼竿立于船头。“外公当年出海捕鱼最常穿白背心，白背心象征的是他为家庭的付出。”

陈华达也尽量保留外婆旧照中的手花、耳环和头冠等细节，并借助多种AI软件反复调整、拼贴完成。

儿时的陈华达很淘气，外公常会重捶桌脚吓哭他，让他心生畏惧。但这名让他怕三分的外公，却成了他的摄影启蒙人。

小学时，外公的胶卷相机是陈华达的最爱，出游必拍，回家后才与外公外婆冲洗和装册，珍藏回忆。外公外婆也都盼他安稳些当上班族，他也确实“听话”修读商科，但摄影梦却从未熄灭。

大学时，陈华达为了攒交换生学费当起兼职摄像师，接连接到欧莱雅等跨国大企业的拍摄业务，念大学时就已闯出名堂。毕业后的陈华达决定创业，获得外公外婆给予全力的理解与支持。“外公外婆不知道我的工作内容，也不懂什么是人工智能，这张婚纱照是让他们理解我的工作最直接的方式。”

陈华达说，他打算在个展结束后把这幅作品挂在住家墙上。“外公外婆就像是我的锚，每当感到迷茫时，只要看着他们，就让我想起作为摄影师的初衷和回家的方向。”

陈华达的个人摄影展“Dreamland: The Factory”，于8月7日至23日在来福士城举办。