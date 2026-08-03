通商中国主席、人民行动党前议员李奕贤批评工人党在国会提呈的经济动议并非严肃的政策辩论，属政治投机。工人党议员张文杰则反驳指李奕贤曲解工人党的原意、断章取义，并强调要“拒绝虚假二元对立的政治”。

工人党8月5日时隔三年在国会提呈题为“创造惠及全民的未来经济”的动议，提出打造实力更强的本地企业、在资源有限情况下推动创新等九个方面的建议。动议引起朝野24名议员长达九小时的辩论，并在执政党议员提出修正后，通过修正动议。

曾担任贸工部兼国家发展部高级政务部长的李奕贤星期天（8月16日）在脸书就工人党的动议发文，指工人党若同意政府应继续吸引跨国企业，同时协助本地企业发展，那朝野分歧其实是围绕该如何为中小企业做得更多，以及如何改善现有的措施。

他强调：“这完全是合理的辩论议题，但构不成一个从根本上不同的经济策略。所谓‘转向’和‘调整’的叙事，只是无事生非。”

尚穆根徐芳达等政务官相继转发贴文

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、国家发展部长徐芳达、内政部兼外交部第二部长沈颖，以及人民行动党官方脸书，星期天相继转发了李奕贤的贴文。

李奕贤认为，纵观工人党过去在多项重大课题上的表态，常常存在着一个套路，“当政府的政策受欢迎时，就要求更多；当政策不受欢迎时，就表示反对，同时淡化它所提出的替代方案可能带来的后果”。

他写道：“这不是在政策微调上的正当分歧，而是处处选择政治上最讨好的立场。”

张文杰星期天晚上发文反驳说，工人党提出动议为未来经济发展方向找答案，这必须围绕取舍问题展开持续而深入的复杂辩论。遗憾的是，李奕贤和行动党页面曲解了动议内容。

他重申工人党并非主张在本地企业与跨国企业之间做二选一的零和博弈，也不认为仅凭内需就能推动新加坡经济。“我们说的是内需不可或缺，而不是仅靠内需就已足够。”

张文杰也指李奕贤断章取义，从动议附议人、盛港集选区工人党议员林志蔚的演讲开头挑出“逐步摆脱依赖”“转向中小企业”和“有意识地转变”等措辞，却未提及林志蔚的结语。林志蔚当时说：“我所主张的，并不是全面彻底改革我国由政联公司占据重要地位、跨国企业主导并依赖外国资本的模式；这个模式迄今为止一直行之有效。”

张文杰也强调，现实世界并非非黑即白，应当以政策为先、摒弃政治算计。他说：“我们在国会充分而富有成效地交流了意见。少数人的曲解不应成为此事的最终定论。毕竟，民主建立在不同理念的交锋之上。”