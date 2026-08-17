疑因轻摸女童头部引发不满遭推倒致背部受伤，本地老字号“美樱云吞面”73岁老摊主杨松坤原本坚持不上医院，但家人于星期一（8月17日）凌晨在社交媒体证实，他目前已入院接受治疗。

老摊主的家人星期一在Instagram发布的限时动态中，附上一张杨松坤身穿病服坐在轮椅上的照片。家人透露，父亲终于同意前往医院检查伤势，得知他能得到妥善的医疗照顾，家人感到无比欣慰。

据《联合早报》早前报道，这起事件发生于上星期六（15日）下午4时37分，地点在马林百列乐斯广场（Roxy Square）购物中心的一家咖啡店。

当时，杨松坤经过一名小女孩身旁时，伸手轻轻摸了摸后者的头，岂料惹怒女童父亲。对方情绪激动地大声质问，随后拉拽杨松坤的左手并将他推倒在地，突如其来的举动惊动现场食客。涉事男子随后虽然道歉并提出请喝饮料，但被杨松坤婉拒。

女童的父亲（蓝绿衣者）突然伸手推人，惊动在场食客。（取自美樱云吞面脸书）

事发后，杨松坤接受《新明日报》访问时坦言，他的背部至今仍有些疼痛，在敷药膏和服用止痛药后暂时没有大碍。他不喜欢上医院，所以打算先观察几天再做决定。

本地演员叶荣耀（Noah Yap）于上星期天（16日）下午前往探望时，也提到杨松坤虽然精神状态不错、性格依旧开朗，但仍坚持不看医生。

为了向涉事男子讨个说法，家人随后公开事发电眼画面。警方则于上星期天晚上约8时在脸书发文证实，已确认一名涉嫌袭击案的40岁男子身份。

警方没有透露报案人身份，也呼吁公众不要对事件或经过作出揣测，应让警方继续调查，以查明事实。案件目前仍在调查中。