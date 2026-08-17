为鼓励帕金森患者运动，减缓病情，连氏基金联合新加坡帕金森协会、陈笃生医院、国立脑神经医学院等机构启动448万元的社区康复新计划，其中120万元将用于设立第二个帕金森协会中心。

运动对于减缓帕金森病情至关重要，但患者往往因为不知道如何安全运动、害怕跌倒和缺乏动力而放弃运动，新计划“跃动帕金森”（Kickstart Exercise and Empower Parkinson’s，简称KEEP）就是为了将专业的、结构化的康复干预带入社区，解决患者的这一困境。

KEEP由国立脑神经医学院和陈笃生医院的物理治疗师、职业治疗师、医疗社会工作者，以及帕金森病运动障碍专家组成的多学科团队共同设计。

计划包括24次能促进神经保护和神经修复的小组体能训练，结合心血管运动、力量、敏捷度和平衡训练。

根据患者情况，他们也可通过16次的物理和职能治疗来恢复日常独立生活能力，或进行三周的心理健康支持。

计划将在全岛13个社区及各社服机构的日间康复中心全面展开，预计在未来五年内惠及2000名处于疾病早中期的帕金森患者。

这些日间康复中心隶属于AWWA、关怀机构乐龄服务（Care Corner Seniors Services Singapore）、职总保健合作社（NTUC Health），新加坡帕金森协会、圣路加乐龄关怀（St Luke’s ElderCare），以及圣路加医院。

运动更针对帕金森症状患者

陈笃生医院高级首席物理治疗师钟柳霞告诉《联合早报》，过去患者后续康复必须回到医院或各地区的康复中心，但那些运动较缺乏针对性。

KEEP的设计特色在于训练强度与精准的运动“剂量”控制。例如，要求有氧运动必须严格达到最大心率的特定百分比，确保患者在锻炼时有微喘或累感的状态，以达到治疗所需的有效强度。

针对患者因肢体僵直而极易出现的身体前屈姿势，KEEP也专门设计中等心率的渐进式抗阻力量训练，着重强化腿部和背部肌肉以帮助改善姿势。

钟柳霞说，将物理治疗康复推广至社区后，患者能在更便利的地方运动，有助于他们长期坚持。（吴先邦摄）

钟柳霞说，将物理治疗康复推广至社区后，患者能在更便利的地方运动，有助于他们长期坚持。“我们希望这项计划可以鼓励他们回到社区后更积极频繁运动。”

新加坡帕金森协会执行董事林嫦装说，目前帕金森协会有125名患者参加KEEP框架，不少患者参加后能更自如自在地按自己的时间锻炼。

“让理疗不再仅仅由理疗师主导，而是将这些知识传递给帕金森病患者。最终目的是赋予他们自主权，让他们能够在家庭和社区中照顾和管理自己的健康，把健康的掌控权交还给自己。”

本地有8000人患有帕金森病，帕金森症会破坏大脑中产生多巴胺的神经元，导致震颤、僵硬和动作迟缓。

新保集团国立脑神经医学院区域神经内科（北部地区）主任兼高级顾问医生郑继燿临床副教授指出，预计到2026年，帕金森病的患病人数将因人口老龄化而突破1万名。

数据显示，本地每年新增诊断病例超过500起，对社区支持的需求正随着患者规模的扩大而持续增长。在全球，帕金森症在未来数十年内也呈上升的趋势，使得针对帕金森病的长期医疗规划显得至关重要。