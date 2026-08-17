小六会考将近，平价集团旗下喜叻（Cheers）和快捷便利店（Xpress）将为小六考生提供超过1万2000份免费早餐包助考。每份早餐包价值超过25元，内含鸡精、燕麦奶、金枪鱼罐头及水果等食品。

平价集团星期一（8月17日）发文告宣布，再次启动“喜叻早餐俱乐部”（Cheers Breakfast Club），这是集团连续三年在小六离校考试前，为学生提供免费早餐。活动获得平价基金会的支持，估计全国约30%的小六生可获益。

今年，平价将把其中超过2600份早餐，预留给华社自助理事会（CDAC）、欧亚人协会（Eurasian Association）、回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）和新加坡印度人发展协会（SINDA）四个自助团体的受益学生。

小六应考生可在9月3日下午1时起至9月6日，到全岛51家参与活动的喜叻和快捷便利店，凭学生证或准考证领取免费早餐包。每份早餐包内含水果、鸡精、油浸金枪鱼罐头、燕麦奶、美禄和麦片等食品。

学生的父母也可代子女领取，凭学生证或准考证（纸本或电子版）核验。每名学生限领一份，数量有限，先到先得，送完为止。

今年小六会考的笔试将在9月24日至30日举行。