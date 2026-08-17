受全球宏观经济影响，上个月到访新加坡的国际游客达160万人次，同比减少3%，不过部分地区的旅客却较去年增加，台湾旅客增加8%、德国增加5%、中国大陆增加4%。

新加坡旅游局星期一（8月17日）发布的最新数据显示，今年首七个月，我国累计入境游客达980万人次，同比减少2%。

来自中国大陆的旅客以190万人次稳居最大客源国，同比增加4%；其次是印度尼西亚，达130万人次，同比减少11%；马来西亚旅客排第三，达73.2万人次，同比增加1%。

旅游局发言人指出，中国大陆暑期亲子游是推动增长的核心引擎。借助“迪士尼探险号”游轮、圣淘沙名胜世界“新加坡海洋馆”等研学及亲子体验，加上与支付平台及业者的联合推广，中国大陆旅客市场增长显著。

此外，受今年暑期假期提早，以及汉莎航空、土耳其航空增开航班等因素推动，上月德国游客量达2万4000人次，增长5%。

在酒店业方面，新加坡上半年表现也相当稳健，平均入住率达79.8%，同比增长0.7%；平均客房房费增长2%至271元，每间可供出租客房收入上涨3%至216元，其中以高端与中高端酒店需求最强劲。

下半年随着亚洲首家Mora酒店，及亚太首家NoMad酒店相继开业，本地酒店业的整体接待能力将进一步提升。

展望下半年，旅游局发言人说，尽管全球运力瓶颈与经济不确定性持续，但相信新加坡将凭借丰富的活动阵容保持旅游吸引力。

未来数月，POP TOY SHOW玩具展、F1新加坡大奖赛车季及保时捷Raceborn嘉年华将相继登场。Post Malone、The Weeknd、ITZY及BIGBANG等巨星也将在新加坡巡演开唱。同时，亚洲旅客航站楼博览会与ITB Asia等重量级展会亦将密集举办，持续吸引更多商务游旅客。