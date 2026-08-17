“我不敢设想如果他对弱势群体或小孩子做出这种事，后果会怎样。这也是为什么我当时认为，必须确保把他抓住。”

在牛车水一带目击一名男子在公共场所自慰，34岁的行政经理吴小姐没有选择退缩。她在对方离开后奋勇追寻，最终在人行天桥上将男子揪住并报警，由警方到场将涉案男子逮捕。

这起事件发生于上星期六（8月15日）下午4时左右，地点在牛车水克罗士街上段（Upper Cross Street）一带。

事主吴小姐告诉《联合早报》，案发时自己正站在办公室外抽烟，一名陌生男子走近她身旁，随后开始“抖动”衣服。“起初我以为他在散热，仔细一看才惊觉他竟当街自慰。”她立即掏出手机拍照存证，男子随后离开。

望着对方离去的背影，想到自己也有女儿，吴小姐决定不就此罢休。她沿路追寻，最终在芳林巴刹附近的人行天桥上发现这名男子。

吴小姐称，她上前揪住男子衣领并厉声斥责。“他道歉说自己喝醉了，但我不接受这个借口。”

涉案男出口威胁要打人 女同事到场支援报警

随后，吴小姐的一名女同事赶到现场支援。然而，男子不仅以不怀好意的眼神打量两人私密部位，更出口威胁要动手打人。警方不久后抵达，当场将男子上铐带走。

对于事发时周边无人出手相助，吴小姐受访时坦言她当时全神贯注盯着男子，未多留意周围。“双方没有激烈打斗，主要是互骂脏话，大家可能觉得没必要介入。”

回想这起惊魂记，吴小姐说，她并未感到心理创伤。相反，她很庆幸在男子第一次离开后，自己还能有第二次机会把他拦截下来，阻止潜在危害。她也将事件发布到社媒平台，呼吁公众提高警惕，并强调不应纵容此类行为。

警方：59岁男子被捕 调查进行中

新加坡警察部队在答复《联合早报》询问时证实，一名59岁男子因在公共场所做出猥亵行为而被捕，案件调查正在进行中。