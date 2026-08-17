截至今年6月，今年毕业的约1万8000名大学毕业生中，约半数已找到工作，另约两成在找工，其余决定升学或暂时不投入职场。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，8月4日书面答复武吉班让区议员连荣华有关职位空缺和大学毕业生就业情况时说，属入门级的专业人士、经理、执行人员及技师（PMET）职位空缺从2025年12月的3万2500个，微升至2026年3月的3万2800个。

刚从本地公立大学毕业的1万8000名学生，约3600人还在找工。另9100名毕业生已找到工作，其余5400人未加入劳动队伍，主要是因为他们选择继续升学，或暂时休息。

另一方面，2025年毕业的大学生，约九成在毕业后12个月找到工作，比率与前几届毕业生相近。

刘洁敏说，为了帮助毕业生应付瞬息万变的职场，人力部与高等教育学府和企业合作，让学生和应届毕业生有机会掌握实用的工作经验，包括在加速采用人工智能的知识密集型领域。

这包括资讯通信媒体发展局在信息与通信技术领域推出的加快培训专才计划（TechSkills Accelerator）、资讯与通信科技业的人工智能人才培训计划（AI Apprenticeship），以及金融管理局为理工院生推出的金融专才计划等。

经济前景不明朗，企业可能放缓招聘，政府去年因此推出毕业生行业见习计划（Graduate Industry Traineeships Programme，简称GRIT）以及政府机构毕业生行业见习计划（GRIT@Gov）。计划开放给刚毕业自大学、理工学院和工艺教育学院的新加坡公民和永久居民参加，让他们有机会先到企业或政府机构见习三个月至六个月，累积经验。见习生每个月可获1800元至2400元的津贴。

GRIT提供800名额 逾550人获企业录取

刘洁敏透露，截至今年6月底，毕业生行业见习计划提供的800个名额中，超过550名毕业生已被录取。

计划也开放给2026年毕业生参加，人力部在必要时将进一步改进计划。她说：“我们会继续检讨为应届毕业生提供的支援措施，帮助他们汲取有意义的工作经验，加强就业能力。”

今年毕业的莫哈默尔凡（25岁）去年9月开始投履历表，提交的约50份求职申请，约15%有回应，获得面试机会。他认为，在新加坡科技设计大学修读工程系统与设计课程期间的实习经验，多少有助于提高求职机会，也让他更清楚自己想从事的行业。

莫哈默尔凡刚在8月入职，从事产品管理方面的工作。他说：“提早留意适合的工作并应征是有帮助的，尤其对我来说，我想尽快踏入职场，帮补家庭开销。我因此没考虑毕业生行业见习计划，因为见习期结束后，还是得找工。先找一份长期稳定的工作比较有保障。”

陈来德（26岁）今年从新加坡理工大学毕业后，在一家医院担任放射师。他求学时获得赞助奖，毕业后得在医疗机构服务。

他认为，相较于其他科系如科技和金融，医疗保健领域的就业机会似乎不太会受经济影响，尤其在人口老龄化社会，医疗保健业对人力的需求仍强劲。他与同学在求职时面对的挑战较小。