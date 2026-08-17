一名32岁新加坡籍女子因从马来西亚携带珠宝入境时虚假申报，企图逃缴消费税，日前被国家法院罚款1万1400元，并被令充公19件珠宝及涉案包装物品。

被告娜比拉（Nabilah Binte Jaafar Al-Kathiri）于8月5日认罪后缴付罚款。根据新加坡关税局星期一（8月17日）发布的文告，她所逃缴的消费税总额约946元，被充公的珠宝估值约1万零512元。

谎报“无物申报” 后备箱搜出23件珠宝

案情显示，2026年4月5日，被告乘一辆马来西亚注册车辆从兀兰关卡入境新加坡。她向移民与关卡局人员谎称没有物品须申报，但实际上她清楚知道随身携带的珠宝须缴付消费税。

执法人员检查车辆时，于后备箱内的一个聚合材料袋中查获23件珠宝分装于22个包裹，其中包括21件金饰和两件钛金饰。

查获23件珠宝分装于22个包裹。（新加坡关税局提供）

案件随后移交新加坡关税局调查，被告当场被捕，所有珠宝被扣押。

住马来西亚经营网店 19件珠宝供商业销售

调查发现，被告案发时居住在新山，经营网上珠宝销售生意，主要向新加坡客户出售金饰和钛金饰。她通过脸书和Telegram等平台发布广告，从马来西亚多家商店采购珠宝后带入新加坡交货。

被查获的23件珠宝中，19件用于商业销售，其余则准备作为私人礼物赠送。

当局：逃税属严重罪行 可罚款兼监禁

新加坡关税局强调，所有入境旅客有责任如实申报应税物品并缴付相应税款。逃缴关税或消费税属严重违法行为，当局致力维护税收公平，以保障守法本地企业的竞争环境。

根据《海关法令》和《消费税法令》，以欺诈手段逃缴关税或消费税，一经定罪可被罚款高达逃税额的20倍，并可被判坐牢最长12个月。关税局也呼吁公众若发现走私或逃税活动，可上网https://go.gov.sg/reportcustomsoffence举报。