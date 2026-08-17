为本地马迷所熟悉的马来西亚骑师许俊杰，于8月9日吉隆坡赛马发生严重坠马事故，星期一（8月17日）早上宣告不治；消息传开后，马圈人士纷纷表示难过与惋惜。

意外事故发生在当天第七场赛事，由许俊杰执缰的赛驹“合作愉快”，在直程上跑姿幼嫩，赛驹在400公尺至300公尺的路段先是尖锐外窜，继而大幅斜入并撞毁跑道栏杆，导致鞍上人许俊杰被抛下马。

许俊杰坠马后立即被送往医院救治，他一直处于昏迷状态并在星期一早上宣告离世。他过去也曾经发生坠马意外，这次却未能逃过厄运，让人无限唏嘘。

现年32岁的许俊杰于2016年出道，迄今共赢得218场头马，高光时刻是在2019年在怡保策骑“神圣帝国”扬威加冕杯一级赛。

许俊杰参赛成绩颇为稳健，去年以34场头马排名马国骑师榜第六名，今年进账15场冠军，包括在事故当天第二场替莱因斯策骑“铁布衫”建功，这也成为他人生中的最后一场胜利。

这名来自槟城日落洞的马国籍骑师，在2025年5月31日槟城最后一天赛马伙拍赛驹“致敬者”胜出极具纪念意义的槟城马会告别杯；在槟城赛马熄灯后专注于吉隆坡赛事，偶尔也到怡保参赛。

由莱因斯训练的3岁阉马“合作愉快”过去并无参赛经验，参加8月9日在吉隆坡举行的CCR未夺标马项目是其处女战，全程争取在前领放。