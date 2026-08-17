被指补习中心外打骂13岁女儿 妇女被捕
现场可见警员和医护人员，一名女孩坐在担架上接受治疗。 （受访者提供）
被指在补习中心外打骂13岁女儿，47岁母亲因涉嫌蓄意伤害未满14岁青少年而被捕。
这起事件发生在8月12日下午约2时30分，地点在牛车水一带Havelock II广场的一家补习中心外。
《新明日报》记者日前走访时，附近美甲店的职员黄小姐（27岁）和钟小姐（24岁）称当时都有听到外面有喧闹声。
当时两人在美甲店内服务顾客，突然听到店外的补习中心传来吵杂声，之后见到警员到场，才听说是发生母亲打女儿事件。
“好像是补习中心打电话给母亲，反映小孩的作业不好，然后母亲过来后，就开始打骂小孩。”
根据照片显示，现场可见警员和医护人员，一名女孩坐在担架上接受治疗。
另有商场职员指出，这名母亲到场后情绪失控，不断对着女儿拳打脚踢，最后是一名路人见状后报警。
“那孩子捂着头蹲在地上了，妈妈还是不断打她头部并用脚踢她。之后警员到场，妈妈还是情绪激动，不断争辩，最后就被上铐带走了。”
新加坡警察部队受询时证实接获通报，一名47岁女子因涉嫌蓄意伤害未满14岁青少年的罪名下被捕。13岁女孩随后在意识清醒下被送院治疗。案件仍在调查中。
新加坡民防部队受询时指出，将一人送往国大医院接受治疗。