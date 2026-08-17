目前运送石油化工品的油轮抵达新加坡后，在交易进行前往往须由第三方人员乘船到油轮停泊处取样化验，以确认产品质量。一家无人机物流公司示范以无人机运送样本，相较传统方式可节省一至三小时，同时减少人员出海作业的安全风险和碳排放。

总部设在比利时的无人机物流公司ADLC，星期一（8月17日）上午在滨海南码头地铁站附近的海事无人机测试区，进行本地首个垂直起降无人机系统商业应用演示。

参与演示的无人机机身长约2米、翼展约3米，重约35公斤，最多可搭载15公斤货物。整个演示历时约半小时，往返飞行距离超过20公里。无人机从测试区起飞，前往南部岛屿史巴洛岛（Sebarok Island）码头，取得液态石化品模拟样本后，再飞回起点卸下样本。

ADLC维修经理史蒂文，示范从无人机卸下装在箱子内的液态石化品模拟样本。（张俊杰摄）

运载石油化工品的油轮一般在离岸地点停靠。ADLC亚太区董事经理贝恩斯（Arthur Baeyens）说，根据传统作业方式，负责样本检测的实验室须派员乘船到油轮停泊处取样，上岸后再把样本送往实验室，整个过程耗时，也涉及人员出海作业。采用无人机则可省去部分海上运输环节，提供更省时、更安全的运输选择。

由于石化样本属于危险物品，加上新加坡海域船只往来频繁，无人机运输须符合多项监管要求，包括沿指定路线飞行。ADLC已取得新加坡民航局发出的无人机运营商许可，并预计最快今年第四季正式推出商业运输服务。

公司没有透露具体收费，只说价格具竞争力。贝恩斯说，服务投入运作初期，一架无人机每天可往返约10趟。至于取得样本后，无人机将直接飞往实验室，还是送到其他指定地点，公司仍在敲定具体服务安排。

新加坡航空航天工业协会首席执行官周辉扬，受邀到场观看演示。他说，这次示范是扩大无人机在海事领域应用的积极一步，也显示企业与监管机构合作，让新科技投入实际应用的重要性。

他指出，无人机的应用潜力并不限于运输。这次演示有助增强企业、监管机构和业界对无人机技术的信心，为日后把无人机应用到更多实际场景创造条件。