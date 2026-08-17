自幼在华人甘榜长大，一家三代皆以福建话、华语沟通，74岁印族妇女日前辞世，生前交代家属遵循华人丧礼礼数，让儿孙披麻戴孝，更要求进行土葬。

死者父母当年分别从印度与马来亚南来，落户在三巴旺乡村，生下了七名子女，排行第三的长女卡丽亚呢日前因病逝世，享年74岁。

《新明日报》记者昨日前往设在义顺环路第109座组屋楼下灵堂时，发现死者虽是印族，但灵堂的布置却完全遵循华人丧礼仪式。除了看到以‘亚呢’称呼死者的中文讣告，子孙还以蓝裤、绿裤区分辈分，跪在灵前进行道教仪式。

亚呢的妹妹丽拉（67岁）以福建话和华语受访时说，父母当年来到新加坡后，住在以华人为主的甘榜，而他们是唯一一户印度家庭，因此学会以福建话沟通。

“我爸爸来自印度，说的是马拉雅拉姆语，妈妈则是来自马来亚的印度人，但会福建安溪话，非常正统。爸爸娶了妈妈后，也开始讲福建话。”

丽拉说，以前在甘榜生活，大姐负责养牛养猪，也负责照顾弟妹们。“姐姐生前曾交代其中一名从事殡葬业的哥哥，在她百年之后，必须遵循福建仪式进行丧礼，更要求土葬。”

也保留印度习俗

昨天除了设有道教祭坛，请道士念经，家人还准备了灵屋，并在组屋附近焚烧，场面十分壮观。

亚呢的长子古玛（52岁）则透露，虽然丧礼遵循华人仪式，但也保留了印度人的文化习俗。

“我在母亲的遗照点了‘bindi’（吉祥痣），在印度人的习俗中，若是妇人比丈夫先离世，被视为很有福气。棺材上也放置传统印度花环，是媳妇和孩子的心意。”

亚呢与丈夫育有两男一女，目前已有4名孙女，以及一名曾孙，其中小儿子还是一名龙狮团教练。死者有两名兄长，两个弟弟和一个妹妹，其中二嫂和二弟媳皆是华族。

《新明日报》于1998年曾报道，亚呢的兄弟克里士那逝世后，家人也决定为他办理华人丧礼。

另外，亚呢的母亲于2003年逝世，当时报道还提及母亲取了一个华文名，叫做田尼枝。田尼枝的丧礼同样遵循华人仪式，儿孙披麻戴孝、设坛请道士诵经超度，陪她完成最后一里路。

完整报道，请翻阅2026年8月17日的《新明日报》。