黄埔和明地迷亚熟食中心多年来收1角公厕使用费，区议员罗守恩顺应民意，争取让公众试行免费如厕两个月后，宣布取消该费用。这两个公厕也将提供厕纸。

负责惹兰勿刹集选区黄埔分区事务的议员罗守恩昨日在社媒贴文透露上述好消息。

他告诉《新明日报》，自上任后每周都会轮流走访明地迷亚巴刹与熟食中心，以及位于黄埔通道的黄埔熟食中心，并陆续收到居民和摊主反映三公厕收费问题。

他坦言，公厕收费也是市镇理事会的收入之一，因此做出改变前必须深思熟虑。在与市镇会权衡社区需求后，他们于5月展开为期两个月的免费如厕试行。“主要是观察取消收费后，卫生状况会不会更糟糕。但结果令人满意，厕所反而更加清洁，大家也都相当开心。”

为保持厕所卫生，他表示市镇会增加了清洁次数，例如早上时段尽量每小时清洁一次。过去在公厕门口负责收费的员工目前也正重新安排岗位。

盼鼓励年长居民 到熟食中心走动

罗守恩指出，区内居民大多是年长者，因生理原因需要较频繁使用厕所，虽然过去使用费仅1角钱，但对部分年长者而言，他们宁愿待在家里不出门。“希望取消了收费之后，能鼓励居民多多到熟食中心来走动，和邻居见面。”

至于是否会推广到区内更多需要收费的熟食中心公厕，他表示，由于中心的受众群体和管理模式不同，因此需要因地制宜。

《新明日报》记者今早跟随罗守恩走访熟食中心，据观察，公厕的卫生情况尚可。

黄埔市场联谊会主席刘亚龙则说，其实绝大多数人不介意收费，但前提是厕所要保持干净。“你收费，厕所又肮脏，就会有很多不满和摩擦。”

如今取消收费，厕所更干净之余，也减轻摊主和居民的经济负担。“一开始试行的时候，还是有人会把1角钱放桌子上，听到不用收钱之后都很惊讶，但取消收费对所有人来说当然是好事。”

完整报道，请翻阅2026年8月17日的《新明日报》。