因工作安排起纠纷，美容院的两名女员工起争执后大打出手，42岁美容师挥拳多次殴打60岁女同事脸部，导致对方鼻子骨折，如今被判坐牢三个月。

被告王丽娜来自中国，她承认一项蓄意伤人的控状。案发时，被告在城联广场（City Link Mall）的True Harmony美容院担任美容师。根据案情，60岁受害者孙敏玲是被告的同事，她是美容院的前台接待员。

案发于今年2月11日下午约2时30分，被告与受害者都在店内上班，由于主管不在，受害者暂时负责店内事务，包括安排预约和为顾客分配美容师。

被告当时正在为一名顾客服务，她把按摩油的免费样品赠送给对方。但由于被告刚入职不久，受害者上前询问她为何这么做。被告解释，希望向顾客推销按摩油，受害者听后表示同意并让她继续销售。不久后，另一名顾客到店要求由被告提供服务。由于被告当时仍在推销按摩油，受害者便安排另一名美容师给顾客。但被告不满上述安排，指受害者反而应代她推销按摩油，好让她能马上服务第二名顾客，并指责受害者是故意刁难她。

两人因此当场吵起来，期间被告向受害者骂粗话，受害者随即质问被告究竟是在骂谁。她们一路大吵并走向店铺后方，争执很快升级成肢体冲突，被告多次挥拳殴打受害者脸部。

另一名女同事听见后方传来巨响后前往查看，目睹这一幕，也看到受害者试图用手保护自己，她于是立即上前劝阻，将两人分开。遭一顿暴打后，受害者的鼻子随后开始流血，且站立不稳，她随后拨打999报警求助。

警方于4月21日逮捕被告，她被控后因无法缴纳保释金而遭还押至今。被告的代表律师在求情信中指出，被告并非主动找受害者起冲突，也无意造成对方重伤；她是在面对同时接待多名顾客的压力及双方争执下，一时失控，并未预料会导致对方鼻骨骨折。

律师也指，受害者虽蒙受鼻骨骨折的伤势，但四肢活动能力正常，只获准休病假五天，因此恳请法庭酌情轻判。法官最终判被告坐牢三个月和支付赔偿金约2175元，若未缴付则须以四天监禁代替。（人名音译）

完整报道，请翻阅2026年8月17日的《新明日报》。