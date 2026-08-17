总理兼财政部长黄循财这个星期天（8月23日）将在宏茂桥的工艺教育学院总部，发表任内第三个国庆群众大会演说。

总理公署星期一（17日）发文告说，黄总理将在星期天傍晚6时45分，先以马来语和华语演讲，随后于晚上8时，以英语发表演说。

黄总理日前在国庆献词中说，政府会重新探讨育儿费的课题，研究如何提供收费合理的托婴和托儿服务，以及进一步减轻家庭在这方面的负担；政府也会更好地扶持本地家庭，照顾人们在人生不同阶段的需要，详情会在国庆群众大会上公布。

负责领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，上星期六（15日）在白沙—樟宜国庆晚宴场边接受媒体访问时也透露，工作组已经就育儿费、托婴和托儿服务，以及其他家庭支援等人们非常关注的课题提出建议，黄总理会在国庆群众大会上作出“相当有实质内容的宣布”。

早报网站及应用实时更新演说要点

《联合早报》星期天会在网站和应用上，实时发布演说要点。读者也可通过早报社媒平台掌握最新动态。

公众可在黄总理或总理公署的YouTube频道上，收看国庆群众大会，并从黄总理的WhatsApp和Telegram频道，获取相关信息。

本地电视频道和电台也会直播国庆群众大会。若错过直播，公众也可从下星期一（24日）起，在总理公署网站，或YouTube频道观看重播。

国庆群众大会始于1966年，是我国总理每年最重要的政治演说平台。总理一般会就攸关国家发展的议题，向全民发表演说。