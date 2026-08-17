人工智能、机器人及自主系统正改变海事作业模式，但采用新科技并不意味着安全水平会自动提升，关键在于如何设计、监管，并将新技术融入日常作业。

律政部兼交通部高级政务部长穆仁理星期一（8月17日）为新加坡海事安全周致开幕辞时说，科技正改变船舶的运行、维护和监控方式。他强调，只有让使用者对新科技的安全和可靠性具备信心，创新才能真正发挥作用。

为此，新加坡海事及港务管理局携手业界伙伴，推出多项旨在提升海事安全的新举措。

其中一项合作是与海事机器人及科技公司Ocean Infinity签署谅解备忘录，双方将在新加坡港口水域测试、评估和验证自主及远程海事作业。

Ocean Infinity将分享在自主及远程海事作业方面的营运经验，海事局则提供专业意见，协助设计和开展试验，并评估相关技术带来的安全及营运考量。

穆仁理说，这项合作将加深对自主船舶及远程操作中心的了解，并推动相关能力建设和实际作业测试。

海事局也将与新科工程合作，在旗下“Mata Ikan”海洋测绘船上测试自主操作能力。有关试验采用一体化模块系统，可将现有船舶改装为具备自主操作能力的船只。

海事局将通过这项合作，为未来采购及安全操作全自主、远程操作的无人水面船奠定基础。