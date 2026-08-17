简单的尿液和血液检测就能发现慢性肾脏病，但全球仍可能有多达一半病例未被诊断。

杜克—新加坡国立大学医学院星期一（8月17日）发文告说，来自新加坡保健服务集团杜克—国大学术医学中心、苏格兰格拉斯哥大学、加拿大多伦多大学，以及中国北京大学等机构的肾脏病专家，6月在国际医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）发表三篇系列论文，梳理慢性肾脏病在诊断、病因和治疗方面的最新进展，并指出早期诊断和治疗仍存在明显缺口。

研究指出，即使在英国等高收入国家，仍有三成到五成的慢性肾脏病（chronic kidney disease）患者未被诊断，中低收入国家的比率可能更高。部分群体的漏诊情况尤其明显，非白人和女性未被诊断的可能性，最高可达白人男性的两倍。

在新加坡，慢性肾脏病患病率为14.9%，每天约有六人确诊。本地医学专家曾在2023年指出，我国可能有七成患者不知道自己患病。

慢性肾脏病目前是全球第九大死因，预计到2040年将升至第五位，全球约有8亿4400万名成年人患病。

慢性肾脏病是一种长期疾病，患者的肾功能会逐渐下降。病情处于轻度至中度阶段时，许多人没有明显症状，等到症状出现时，可能已进入严重或晚期阶段，接近肾衰竭。若未及时诊断和治疗，患者最终可能须洗肾或接受肾脏移植，甚至因此早逝。

世界卫生大会去年通过决议，将肾脏健康列为全球优先关注课题。不过，研究团队指出，无论是在全球还是新加坡，慢性肾脏病的早期诊断和药物治疗进展仍不理想。

慢性肾脏病的高风险群体包括糖尿病、高血压、肥胖症和心脏病患者，以及有肾病家族史的人，患病风险也会随年龄增加。在新加坡，马来族患者的肾衰竭发病率最高。

系列论文合著者、新保集团杜克—国大学术医学中心临床医学教授王依满说：“慢性肾脏病仍是当前全球最令人担忧的健康问题之一。我们这一系列研究传达的主要信息是，各界迫切须要给予慢性肾脏病更多关注，并投入更多资源应对。”

她以新加坡为例说，本地慢性肾脏病患者增加，与糖尿病、高血压、肥胖、生活方式相关风险因素增加，以及人口老龄化有关。她指出，筛查高风险群体，并结合个人化风险评估和预防措施，以及更好地落实治疗方针，有助延缓肾脏疾病恶化，并降低肾衰竭发生率。

王依满补充，随着生物标志物、肾活检和基因检测技术进步，医学界对肾脏病病因的认识不断加深。结合新兴数码技术和人工智能，未来也有望通过精准医疗进一步改善患者的治疗效果。