早前与丈夫大闹舞狮赛会场而被罚款的妇女，如今又与女儿在社区中心对一群孩童大喊大叫，并攻击上前制止的路人，两人也在幼儿园辱骂、殴打保安，惹事母女一起被判入狱。

这对母女林淑丽（54岁）和张婉玲（29岁）分别面对13项和12项控状，包括蓄意伤人、造成公共滋扰，以及抵触防止骚扰法令等。她们星期一（8月17日）分别承认其中四项和三项控状，法官将余项纳入考量后，判林淑丽坐牢六个月又两周，张婉玲则被判坐牢五个月，以及罚款1500元。两人也须赔偿其中两名受害人共约415元医药费。

根据案情，2024年9月早上，一名幼儿园教师带着一群孩童在榜鹅综合社区中心（One Punggol）等电梯。林淑丽和张婉玲推婴儿车经过时，林淑丽突然朝孩童大喊并作手势，两名男路人见状上前保护孩童。

庭上播放的电眼画面显示，教师和孩童进入电梯后，母女转而追赶其中一名路人。另一名路人试图阻拦，反遭两人抓住手臂，头部也多次被打，直到保安介入才停手。混乱之际，张婉玲将坐在婴儿车内的儿子独自留在了电梯附近。

另一起事件发生在2025年7月18日早上，林淑丽夫妇和张婉玲送张婉玲的儿子到位于临原坪（Edgefield Plains）的幼儿园。母女俩早前曾与幼儿园的保安人员起纠纷，当天又对保安飙粗话，张婉玲还试图抢走保安的手机。有家长上前劝阻，却遭张婉玲辱骂，随后报警。

要求交涉遭拒扯女佣头发 母女涉殴打保安

母女离开校园时，又遇上一名带着雇主孩童到幼儿园的女佣。由于张婉玲的儿子曾与这名孩童发生纠纷，两人要求女佣让她们与雇主交谈，被拒后竟拉扯女佣头发。保安介入后，林淑丽抢走保安的随身摄录机，还打了保安一拳。

另外，母女在2025年7月19日至30日被还押在心理卫生学院，期间，林淑丽拉扯护士挂绳、抓伤护士锁骨并咬伤对方手肘。张婉玲则因父亲无法探视，在护士解释时感到不满，用头撞墙并威胁杀害护士家人。

国家法院法官谭东光下判时说，两人在孩童面前闹事，行为极不可取。辩方虽称她们是出于对孩子的过度保护，但法官认为，事件源于两人无法控制情绪，冲突也是她们自己造成的，期间甚至把年幼孩子留在一旁无人看顾。法官希望两人深刻反省，日后学会妥善处理纠纷。

据早前报道，林淑丽与丈夫于2023年7月在西海岸民众俱乐部大闹全国舞狮锦标赛会场，各被判罚款3000元。（人名译音）