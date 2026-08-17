加冷分销园所在地段日后可能建造更多私宅单位，部分私宅的地面层将开设商铺，区内也拟议增添一座河畔公园，并保留未来公园范围内现有的一栋仓库。

市区重建局上星期五（8月14日）在官网发布通告，拟议调整加冷峇鲁和芽笼峇鲁交界处的加冷分销园（Kallang Distripark）地段内一幅地，把总容积率（gross plot ratio）提高到3.0，住宅的地面层作商业用途。

紧邻加冷河的南边区域则拟改为公园用地，连接现有的公园连道。现有变电站旁的一块空地，则拟议规划为预留地段。

加冷分销园地段此前已规划为住宅用地。根据2025年发展总蓝图，地段的总容积率现为2.8。

市建局通告指出，拟建项目有助满足住房需求，并让现有和未来居民受惠于地段比邻芽笼峇鲁地铁站等交通枢纽的便利。

加冷分销园周围是组屋邻里和工业区，距离芽笼峇鲁地铁站只有两三百米，与加冷地铁站之间的直线距离为约800米。

市建局答复《联合早报》询问时说，当局已收到一份私人发展项目提案，拟议修订旨在推动这个项目。预计规划为预留地段的土地，实际用途尚未确定；包括土地开发时间表在内的更多详情，会在准备就绪后公布。

“市建局已经与业主接洽，探讨保留其中一个仓库的可能性，以作为拟议建造公园内的历史地标，相关研究正在进行。”

如果无法保留仓库，有关当局将与业主和利益相关方合作，通过数码文档或故事板（storyboards）等方式，记录地段的历史。

这个地段的部分地皮属于永久地契，部分为99年地契，要到2067年才到期。据报道，这个地段原为南益树胶厂。树胶厂在1985年搬离后，南益集团把地段发展为今日的加冷分销园。集团创办人为本地华商先贤李光前。

本报尝试联络南益集团了解详情，但没有收到回复。

分析师：加冷分销园地段大 或分阶段发展

受访房地产分析师认为，加冷分销园地段相当大，有可能分阶段发展，或由不同发展商接手。地段大小约15公顷，相当于约1600个四房式组屋单位的面积。

瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清认为，地段或分成三个私宅项目推出。具商业用途的地皮若建到36层楼高，预料可有850个至900个公寓单位。另外两块地皮则预料可分别建造1130个至1180个单位，及480个至530个单位。三者加起来，或有逾2500个单位。

她说：“如果项目在一两年后推出市场，平均售价预料至少会达到每平方英尺2800元的水平，前提是不出现无法预见的经济危机或新的降温措施。”

市区重建局正在与加冷分销园业主探讨保留其中一个仓库，成为拟议建造的公园的一部分。（邬福梁摄）

新住宅区日后若有零售与饮食店铺，加上开辟新公园，相信会提升周围现有住宅的价值。孙燕清还指出，这个地段的地理位置优越、靠近市中心，建在这里的新私宅单位预料会非常抢手。

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣认为，私宅单位主要会以两卧房和三卧房为主，对象或为有意提升至私宅的组屋居民。

对于紧邻加冷河的地皮拟议改为公园用地，麦俊荣认为这可能是当局的要求。河畔地皮相对珍贵，发展商一般会用于开发更具价值的项目，例如建造购物中心或综合发展项目。

他说：“按照一般情况，发展商会倾向于把公园建在拟议的预留地段，可充当变电站和住宅之间的缓冲区。”

麦俊荣还注意到拟议修订后的地皮形状会变得不太规则，因此认为修订未必是最终定案，业主与市建局或会进一步磋商。

加冷河全长10公里，两岸正逐渐披上新装。黄循财总理在担任国家发展部长期间，于2017年3月为加冷河重新发展概念展览揭幕时说，加冷河畔的许多老区在未来几十年需要翻新，可为河畔注入更多活力。

他当时也说，加冷河两岸的2公里内有约80万个居民，而整个地段在20年内可兴建多达10万个新住宅单位。市建局的发展概念当时就显示，加冷分销园可重新发展成濒水住宅。

政府于2024年6月通过政府工业售地计划，推出加冷大道和阿裕尼路交界处的一幅地，可兴建多用户食品制造厂房。此地段的一座陈列室排屋厂房（terrace-showroom type factory cluster）获保留，并活化为零售用途，为周边居民和工业区上班族提供生活便利。这个地段距离加冷分销园只有约1.2公里。