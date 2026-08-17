我国贸工部与中国国家原子能机构签署技术谅解备忘录，支持两国和平利用核技术合作，促进核能部署评估能力的建设。

新中两国星期一（8月17日）在我国贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生与中国国家原子能机构主任单忠德的见证下，签署了关于和平利用核技术合作的谅解备忘录。

根据贸工部星期一发布的文告，谅解备忘录将促进新中两国在能力建设方面的伙伴关系，范围包括：核反应堆技术的安全与技术评估、人力培训与科学考察交流、公众教育、沟通与社会参与、核安全、核保障与核安保，以及核技术应用。

这也是我国近期与多个国际伙伴开展合作的一部分，旨在支持我国建设自主能力，以便对核能的潜在部署进行客观的技术评估。其他合作伙伴包括美国、法国及韩国等。

贸工部说，这些合作有助于我国为国际原子能机构在2027年开展“综合核基础设施评估”（Integrated Nuclear Infrastructure Review，简称INIR）第一阶段任务做好准备。

INIR的评估项目涵盖核安全、法律框架、环境保护、人力资源发展，以及放射性废料管理等19个领域，用于判断一个国家是否具备能力，从而决定要不要采纳核能。

陈诗龙星期一在脸书发文说：“在筹划新加坡未来能源发展的各种方案时，我们可以从世界各地的合作伙伴身上汲取诸多经验，我们正通过逐一建立伙伴关系，奠定这些基础。”

今年4月，我国国家环境局与美国核能管理委员会签署一项关于监管技能发展的合作备忘录。

根据备忘录，双方将共同设计新的培训计划，重点为环境局及新成立的核安全部门人员，提升核安全与监管方面的能力与理解。环境局官员也可参与美国核能管理委员会提供的课程和实习，在反应堆监管、安全评估、概率风险评估及检查程序等领域，获取实践经验。

美国核能管理委员会是美国政府的一个独立机构，负责为民用核能活动发放执照并进行监管，以保障公众健康与安全及环境。

环境局早前已与委员会建立核安全技术信息交流与合作安排，备忘录是在双方长期合作关系基础上的进一步深化。新美两国也于2024年7月，在新美民用核能合作框架下签署民用核能《123协定》，促进核相关知识与技术分享和交流。

国务资政李显龙上星期五（14日）走访新加坡核研究与安全院（Singapore Nuclear Research and Safety Institute），听取研究人员介绍，了解我国在核能研究方面的准备工作。

李资政随后在脸书发文说，我国会继续关注国际核能发展，并与区域和国际伙伴合作，加强核安全和监管能力。