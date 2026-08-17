人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第二期聚焦教育与法律领域，探究AI如何重构日常工作与专业边界。

安盛律师事务所创建法律AI辅助平台A&GEL后，原本需要八至十个工作日才能完成的不同国家法律对照工作，如今大幅缩短至三天。

AI平台A&GEL会先行整理资料并归纳重点，再由当地律师做最终的专业确认，这大大提升沟通效率。不过，安盛律师事务所合伙人柳婉琳受访时强调：“这并不意味AI可以取代人类。

“我们始终坚信‘让专业人士去做专业的事’。AI的价值不在于简单的‘省时’，而是打破过去的预算和时间壁垒，让我们能够完成以前无法实现的深度分析，为客户提供真正有行动价值的建议。”

根据LinkedIn提供给《联合早报》的数据，在职衔维持不变的情况下，高达85%的工作岗位中，已有至少四分之一的常规任务可以实现自动化。

但很多人可能无法想象的是，有效的AI系统得来不易。安盛律师事务所前后用了两年和AI起步公司襆鑫（Pand.ai）联合开发、不断打磨，才成就了如今高效的平台。

柳婉琳坦言，刚开始使用A&GEL时，因为没有立刻得到“心仪”的完美答案，一度觉得还不如自己动手做来得快。“但我后来意识到，问题不在AI，而在于我的使用方式和心态。

“我们的工作高度复杂且客制化，要利用AI成为更好的律师，就必须刻意投入时间去理解它的逻辑与局限。”

通过拆解工作流程，柳婉琳现在不仅能高效驾驭A&GEL，也能更系统化地调动律所多年累积的专业资源。

人力资源高管：把AI当裁员和省时工具是大错误

人力资源服务公司Automatic Data Processing（ADP）亚太区高级副总裁张晓云指出，企业领导者最重要的思维转变，是从“效率思维”转向“赋能思维”（Augmentation Mindset）。

衡量AI成功与否的标准，不应仅是节省多少工时或降低多少成本，更应关注员工是否因此创造更高价值、做出更好的决策，以及为客户提供更卓越的体验。

她建议公司领导层在推行AI工具时，关注三个方面：重新定义AI参与后的高质量工作标准；在涉及员工管理、职业发展及合规治理等关键决策中保留必要的人类监管；持续投资员工技能建设，帮助他们安全、负责且有效地运用AI。

张晓云说：“真正成功的企业，不会把AI视为削减人力的工具，而是将其视为放大人才价值、激发创新能力，以及增强组织韧性的战略资产。”