身穿短袖上衣，手提装有西装外套的环保购物袋，前国防部长黄永宏医生面带笑容，向等候他的记者走来。与过去出席正式场合时的严肃形象相比，他在举手投足间多了几分自在与从容。

从政24年的黄永宏在去年大选引退。他将于星期三（8月19日）获颁澳大利亚官员勋章（Officer of the Order of Australia），并在出发前接受了《联合早报》专访。

在上一届大选中引退的前国防部长黄永宏医生（右）接受《联合早报》）专访时，畅谈他退休后的生活，以及频繁地在脸书上分享美食贴文的原因。（李冠卫摄）

这一年多以来，他俨然成了本地“美食网红”，经常在脸书公开到全岛各地小贩中心寻觅美食的动态。不过，他首度在访谈中公开退休生活点滴，却完全不懂“网红”是什么概念。他说，全岛趴趴走觅食，只不过是为了找回从政前的自我——那个爱走入邻里吃平价美食的自己。

过去有不少内阁部长卸任后都受邀加入不同机构的董事会，他却迟迟未有这方面的宣布。问及是否也有此打算，他说：“我已经退休、退出了政坛。40多年来我一直很努力工作，现在不急着找事情来填满时间。这段时间给了我反思的好机会。”

他花时间思考退休的意义，发现人们有时对“退休”抱有某种负面心态，其中一个原因是觉得生活失去了规律。

黄永宏说，工作时总有各种绩效指标（KPI）要达成，这样的规律会推动一个人不断向前，所以当它消失时，许多人就会难以适应。“幸运的是，我没有让自己陷入任何固定的生活模式里。”

他认为，另一个原因则是退休后必须重新面对自己，思考自身存在的意义，而他的应对方式，就是“重新拥有”从政前的生活。

67岁的黄永宏过去是一名癌症外科医生。从政前的生活最令他怀念的，是简单地到处去小贩中心吃美食以及与家人出国短程旅行。

黄永宏出身贫困，小时候一家八口住在租赁组屋，后来搬入女皇镇的三房式组屋。小贩中心不仅陪伴他成长，也是他与妻子恋爱时常去的地方，是他生活中不可或缺的一部分。

他说，以前就住在旧东陵福小贩中心对面，有许多好吃的。家里有个传统，孩子到了一定年纪，就得负责替家人打包食物。他与最小的弟弟相差七岁，所以有整整七年由他负责打包差事，也因此对哪些摊位食物好吃了如指掌。

在念医科时，他也经常与同为医学生的妻子，从新加坡中央医院步行到牛车水史密斯街吃饭，至今对当时的砂煲饭和鸡饭念念不忘。黄永宏夫人黄瑞莲教授是一名儿科遗传学专家，曾任新保集团（SingHealth）总裁。

单纯吃饭不想当网红 美食贴文引百万浏览

如今退休了，黄永宏希望重新做回普通人，找回过去熟悉的生活。不过，刚开始到小贩中心用餐时，旁人的指指点点，却让他自称“si-ei gao-weh”（福建话，意为很不自在）。

他没有因此却步，而是想到一个办法应对——在脸书分享美食贴文，让大家知道他到小贩中心去，不外是吃顿饭。

黄永宏说：“我对人们的反应感到意外，我也不知道为什么大家对我吃什么这么感兴趣。有些贴文的浏览量甚至高达100万。不过没关系，目的达到了。”

现在，不少公众在小贩中心遇见这位前部长时，都会主动上前提供“美食情报”，推荐他哪些摊位值得一试。至于他的最爱，则始终是各类面食。

访谈在大巴窑一家咖啡店进行，那里过去有一个知名煮炒摊位。回想当年接见选民前后常吃到用乌芭叶（Opeh，一种棕榈树皮）打包的炒河粉，黄永宏笑得眼睛眯成一条线，仿佛仍能闻到叶子锁住的独特香气。

足迹遍布全岛的小贩中心，在碧山—大巴窑集选区服务20多年的黄永宏，唯独对重返大巴窑小贩中心有些犹豫。原来他想保持低调，担心仍有不少居民认得他，想再过一阵子才回去。不过，他也笑说：“美食一定会把我吸引回去，大家不用担心。”

祖孙相伴生活充实 退休日子并不无聊

黄永宏的社交媒体也常出现祖孙出游的温馨画面。他有五个孙子和孙女，最大的读小学三年级，最小的3岁。

他一般每天早上6时起床，上午的固定行程包括看本地和外国报章，包括《联合早报》、回复电邮、送孙子上校车和运动。

一个多小时的专访，从退休生活谈到地缘政治，也配合视频的拍摄，从咖啡店转到摄影棚。在棚内，曾任国防部长14年的黄永宏穿上西装外套，自然地从退休生活点滴过渡到国际局势。他笑称，严肃课题难不倒他，退休生活的话题反而更难回答。然而，采访过程中，他多次提到十分满意目前的生活状态。

“我挺忙的，谢谢大家关心。我一点也不觉得无聊。”