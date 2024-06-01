前国防部长 黄永宏 医生星期三（8月19日）将在澳大利亚堪培拉获颁澳洲官员勋章（Officer of the Order of Australia）。他在出发前接受《联合早报》专访时提醒，面对目前的地缘政治挑战，我国不能不自量力，应优先维护国内和谐，多建立伙伴关系。

“我不会高估我们的影响力。我的意思是，在有影响力的地方，我们可以向权势直言。不过，如果我们认为自己拥有四两拨千斤的功夫和太极本领，足以扭转全球力量格局，那就是战略冒进。”

黄永宏过去曾在不同场合，引述英国前首相丘吉尔的名言“To jaw-jaw is always better than to war-war”（对话总比战争好）。

多年来，新加坡通过举办香格里拉对话等，为与会国提供“桌椅”和讨论场地，推动各国间的对话。针对新加坡还能如何做得更多，黄永宏说：“大家愿意来这里，由我们提供桌椅，就值得高兴了，至少我们还能听听各方的看法。”

黄永宏在2011年至2025年担任国防部长，是我国任期最长的防长，此前也曾荣获法国国家荣誉军团（Legion of Honour）军官勋章，以及德国联邦功绩勋章。

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这回他再获澳洲授勋，肯定他在深化新澳防务关系方面的卓越贡献。但黄永宏强调，各项荣誉并非个人功劳。“他们对在我任内建立起的双边关系感到满意。不过要切记，部长不可能事事亲力亲为，因此这项荣誉反映的是国防部和武装部队共同作出的努力。”

他说，这与我国颁发国庆奖章给外籍人士一样，都是为了肯定他们对双边关系的贡献，以及付出了超越预期的努力。

无论是法国、德国、澳洲，还是中国、美国、日本、韩国及其他欧洲国家，黄永宏强调，新加坡推动与这些国家开展防务合作，不是为了取悦他们，而是为了确保国家从中受益，而我国也确实获益良多。

首先，新加坡可通过拓展双边合作，获取先进技术。他指出，随着武装部队不断发展，可供我国学习和采购军备，也愿意卖给我们的国家越来越少。法国和德国都是工业强国，我国使用的超级美洲豹直升机和首艘护卫舰由法国公司制造，豹型主战坦克和潜水艇则来自德国。

以护卫舰项目为例，国防部2000年与法国船舶制造管理公司（DCN，海军集团前身）签约，由对方建造首艘护卫舰，再通过技术转移，让新科海事在本地建造其余五艘。

黄永宏说：“这个项目十分成功，护卫舰投入使用后的表现也很好，双方因此建立了互信。”

其次，新加坡也能通过深化合作，与技术水平相当的军队就共同面对的课题交流经验。

他以2001年九一一事件后的全球反恐行动为例说，德国和法国当时都面对本土恐怖主义威胁，而新加坡能与两国交流如何组织应对、加强防卫，以及对付激进分子。两国官员曾到新加坡考察国防部和内政部的系统，从而增进互信；在网络安全方面，我国则参考了他们保护关键系统的措施。

全球局势持续动荡，黄永宏直言各国的政治和防务立场都变了。他说：“很显然，每个国家都变了，只是没有人会公开宣布自己变了。当美国这个全球大国调整外交和贸易政策时，如果你没有跟着调整，就会落在后头。”

在他看来，这也正是各国领导人纷纷访华，以及中东出现一系列外交动作的原因。

黄永宏说，新加坡有优秀且灵活的领导团队，但没有领导人能做足万全准备。“我们必须严阵以待，应对突发状况和冲击。伊朗局势就是一个冲击……类似的冲击接下来还会更多。”