五年前，受委领导登加民众俱乐部建设基金委员会的陈恬芬，第一次踏足尚在开发中的登加新镇时，映入眼帘的是杂草丛生的空地和四周仍在施工的组屋工地。

见证这个西部市镇从一片荒芜到居民陆续迁入，是她20多年基层义工生涯中最有成就感的一段经历。

48岁的陈恬芬是今年公共服务星章（BBM）得主之一，她现为登加民众俱乐部管理委员会主席，同时是登加公民咨询委员会副主席。

她接受《联合早报》采访时说，当初参与登加民众俱乐部的建设，就觉得这是一次难得的经验。因为当初来到这里时连路牌都没有，一切都要从零开始。

从筹款、与建筑师和承包商协调，到决定徽章挂在哪里、厕所如何设计，她都亲力亲为。

登加是建屋发展局继榜鹅之后，时隔约20年开发的新镇。首批组屋居民于2023年迁入，区内首座民众俱乐部——登加民众俱乐部去年正式启用。

除此之外，陈恬芬也和其他义工一起参与新镇的规划，包括研究区内巴士服务是否足够、与私召车业者协调更新地图，把登加纳入服务范围，以及建议引进超市等生活设施。

2000年代初，她刚踏入社会不久便投入基层，多年来一直在前议员许连碹博士负责的丰加北区服务。许连碹于去年大选引退，原属于丰加北区的登加随后并入蔡厝港集选区。

2017年，陈恬芬以玉宝苑民众俱乐部妇女执行委员会副主席身份获得公共服务奖章（PBM）。她也是华与华私人有限公司（Wah & Hua）执行总裁，育有三个孩子，年龄介于18岁至21岁。

谈及如何兼顾事业、家庭和基层工作，她说：“经营生意压力不小，而且我是出了名的虎妈，育儿压力也大，反倒是社区服务让我纾压。看到居民参与活动时脸上露出笑容，或知道我们推出的计划帮到了他们，我就觉得很快乐。”