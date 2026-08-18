1961年河水山大火烧毁家园，时年33岁的陈玉合从废墟中找回一台只剩金属机身、轮子和踏板的胜家（Singer）缝纫机，修好后靠它接活养家。65年后，这位河水山大火幸存者以98岁高龄离世，家属决定将这台陪伴她走过大半生的缝纫机捐出，希望让母亲的故事继续流传。

河水山大火幸存者陈玉合于星期二（8月4日）离世。她的经历曾被本地导演巫俊锋拍进2021年国庆庆典动画音乐短片《We Will Get There》，成为那一年国庆庆典中一段关于坚韧与重建的故事。

陈玉合的小儿子沈宗泽（60岁）接受《联合早报》访问时说，母亲个性坚强，对自己和孩子要求很高。“她有自己的坚持，从来不轻易放弃。”

河水山大火发生于1961年5月25日下午。正在为英国雇主工作的陈玉合，得知消息后赶回家，来到大世界附近时因道路受阻而下车步行。

警方当时已封锁失火区域，陈玉合无法进入，不知家中三个年幼孩子是否平安，直到后来找到公共电话联络家人，才知道孩子已平安抵达祖父家。

从废墟中找回缝纫机

沈宗泽说，大火过后，母亲回到已被烧成废墟的住处看看，没想到在灰烬中发现一些金属物件，其中包括那台缝纫机。

缝纫机的木制部分已被烧，只剩金属机身、轮子和踏板。一家人后来在朋友帮助下借钱，将机器重新装配修好。

这台缝纫机对陈玉合而言意义格外深重。沈宗泽透露，它是母亲的嫁妆，加上新缝纫机价格不便宜，因此母亲舍不得丢掉。

搬入新的公共组屋后，陈玉合开始用修好的缝纫机替工厂缝制衣服赚钱。沈宗泽说，母亲会把一大包一大包衣服带回家，一家人帮忙剪去衣服上的线头，再把成品徒步送回亨德申一带的工厂，然后把下一批工作领回家。

身兼多职帮补家用

除了缝纫，陈玉合也替别人洗衣服，尽可能多做几份工来补贴丈夫收入、养活一家人。沈宗泽形容，母亲就是靠自己的时间、手艺和劳力，“一点一点把失去的东西重新建立起来”。

沈宗泽说，日子再苦，母亲也从不抱怨命运。至于明天的事，明天再说；今天能做多少，今天就做多少。

对陈玉合而言，河水山大火也不是她人生中经历的第一场磨难。她年少时经历过日治时期，住家险些遭炸弹击中；不到24岁父母就已双亡。

沈宗泽认为，早年的经历，让母亲面对1961年大火时，表现出异于常人的韧性。

“母亲晚年仍经常谈起战争年代，也格外珍惜新加坡后来的和平生活。她觉得我们拥有今天的和平并不是理所当然的。”

晚年生活丰富活跃

陈玉合有四名子女，她在丈夫1992年离世后继续住在河水山。晚年的她仍保持活跃，喜欢画画、唱卡拉OK、打麻将，也会使用MP3播放器和Nintendo DS掌上游戏机，过了90岁还会到楼下活动和运动。

沈宗泽说，在拍摄2021年国庆庆典动画音乐短片《We Will Get There》时，母亲已经92岁，但她思路仍很清晰，得知自己的故事将被拍摄后十分开心，也很乐意与团队分享人生经历。

自此以后，音乐短片导演巫俊锋和四名团队成员每年大约探望她两次，通常是在农历新年和国庆日前后。陈玉合把这群年轻人称作“五颗星”（Five Stars），有时还会主动打电话问“五颗星”什么时候来探望她。

团队原本打算今年国庆日前后上门探望老人家，没想到等来的却是她离世的消息。

巫俊锋国庆日在社交媒体发文悼念她说，大火将陈玉合拥有的一切烧毁后，她从废墟中找回缝纫机，靠当裁缝重新建立家园，把孩子们抚养成人。

巫俊锋说，随着年纪增长，陈玉合每次见面都会多一些身体小毛病，但她开朗的性格和幽默感从来没有消失。

“她的故事体现了坚韧，而在我们努力走过冠病疫情的那段时期，我们认为新加坡人正需要这样的故事。”

虽然缝纫机对陈玉合和子女来说意义非凡，但家属已决定把缝纫机捐出，作为国家文化遗产保存。

沈宗泽认为，如果有一个合适的平台能让母亲的故事和精神继续流传，鼓励更多人，何乐而不为？“与其把缝纫机留在家中，不如让更多公众看到它。”