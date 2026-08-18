智齿手术有一定的风险且复杂，为确保本地执业牙医有足够能力执行手术，新加坡牙医理事会（Singapore Dental Council）推出“适任证书”计划，鼓励牙医提升专业技能。不过，新加坡牙医协会（Singapore Dental Association）指计划对经验丰富的全科牙医不公平。

我国牙医行业监管机构牙医理事会从今年起，分阶段推行牙科手术能力认证，智齿手术是首轮推行的项目，因为这类手术难度跨度大，也有引发严重并发症的潜在风险。

目前，适任证书（Certificate of Competency）计划并非强制性，也不影响牙医现有的保健储蓄索偿资格。

这项计划7月底公布后，引起广泛讨论。牙医协会两周前投函报章，批评新计划忽视资深全科牙医的丰富经验，也间接给他们设定职业“天花板”，令他们无从精进医术，进行难度更高的手术。

根据牙医理事会通告，选择加入适任证书计划的执业牙医须在六个月内自费完成指定课程，包括至少八小时的理论课、至少观摩一例智齿手术，并完成至少五例手术。若未按时达标，须重修课程。

牙医在完成课程后，将获得有效期三年的初级证书。在这三年里，牙医须完成至少30例智齿手术，并在提呈相关病例记录后，方可获得终身认证。

根据通告，适任证书只适用于初级和中等难度的下颌智齿手术。对于难度更高的手术，理事会认为应转介给口腔颌面外科专科医生操刀。

牙医理事会强调，这份认证仅作为执业能力的核实，并非可挂牌或公开展示的专业资格证明。

截至2024年12月31日，本地共有2812名执业牙医，包括454名牙科专科医生和2358名全科牙医。其中，有2229人在私立诊所执业，其余583人服务于公立医疗机构。

牙医理事会指出，随着牙医学科的不断演进，适任证书计划为牙医建立了一条系统化的培训途径，协助他们通过理论学习、临床实践与考核评估，获取相应的能力。（示意图／iStock）

牙医协会：进修应促进专业发展而非阻碍

牙医协会会长邓国荣接受《联合早报》访问时强调，牙医协会全力支持专业发展与终身学习。但新的计划要求牙医在获得初级证书后，提呈接下去三年的手术记录，这相当于无视资深牙医积累的经验，要求他们“从零算起”。

邓国荣说：“一名刚完成培训的口腔颌面专科医生，实际的临床操刀经验可能还不如已执业数十年的普通全科牙医……医生的真实水平应该以实际处理的病例数量和广度来衡量，而不是单凭一纸证书或专科头衔。”

牙医协会因此决定推出另一套自愿培训框架，供会员免费加入。牙医协会的培训计划不设硬性病例数量和时限要求，并承认牙医过去处理过的病例，以及海外培训经历。

牙医协会的会员人数约占本地牙医总数的七成。

邓国荣表明，协会无意取代或重复牙科理事会的监管角色，只是希望为牙医提供多一个管道，协助他们循序渐进地累积专业知识、技能与临床信心。

邓国荣说，牙医理事会和牙医协会“都应推出能够提升患者安全和专业发展的计划，而不是对那些受过适当培训且经验丰富的牙医施加不必要的限制”。

牙医理事会：临床能力不能单评估病例数量

针对牙医协会提出的意见，牙医理事会随后回函指出，适任证书计划旨在为牙医建立一条系统化的培训途径，协助他们通过理论学习、临床实践与考核评估，提升能力。

理事会强调，临床能力不能单凭病例数量评估。“尽管病例数量能确保牙医对各种临床情况有足够了解，但认证过程还会综合考量临床经验的质量与广度、督导情况、专业判断力，以及对专业标准的遵守程度。”

保健卫生部鼓励新注册的牙医考取适任证书，以掌握新技能，也敦促现有牙医积极响应，通过终身学习巩固并维持专业能力。

健卫部发言人答询时说：“适任证书计划是为了加强牙医的专业能力发展，以确保病患安全，提升较复杂手术的临床护理质量。它旨在促进而不是限制牙医的专业发展。牙医须根据病患的临床需求建议适当的治疗方案，推出适任证书并未改变这项基本职责。”