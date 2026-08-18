新加坡牙医理事会针对智齿手术推行的适任证书计划目前虽不具强制性，但多名受访全科牙医认为，新课程的要求过于“一刀切”，未能充分考量执业牙医积累的丰富经验；专科医生则认为，这是推动牙医实践培训、保障病患安全的必要步骤。

在新计划下，除了口腔颌面外科专科医生，毕业于2005年或更早、拥有至少20年临床经验，并已完成至少100例智齿手术的全科牙医，被视为符合“资历豁免”条件，可担任适任证书课程的临床导师。

在2005年之后毕业的执业牙医，唯有在取得终身认证后，才可成为临床导师得到资历豁免。换言之，当局鼓励所有执业资历少于20年的牙医参与适任证书计划，获取相关认证与资格。

全民牙科集团每年处理超过1万例智齿手术，高达九成由全科牙医完成。集团内部为旗下牙医提供培训，接下来还有意申请成为适任证书课程培训机构。

全民牙科集团首席运营官洪怡平医生接受《联合早报》访问时指出，业界普遍支持培训计划，但资历豁免制度仍欠缺清晰度和公允，令许多经验丰富的执业牙医深感焦虑。

“那些拥有10多年经验的牙医，担心自己的执业经验和病例记录在加入计划后变得毫无意义。因此，针对这群夹心层牙医制定一套妥善的资历豁免方案是有必要的。资历豁免也不应只针对临床导师。”

一名不愿具名的全科牙医受访时说：“我2019年毕业到现在做了500例智齿手术，一直保持零事故记录；好些同行也去国外进修技术，但是现在如果选择重新上课，这些经验就等于一笔勾销了，非常无奈。”

对此，洪怡平建议划定明确的条件，例如限定截止日期，通过保健储蓄等记录证明达到指定执业年限和病例数目的牙医，可自动获颁适任证书；只有新手牙医才须参与完整的培训课程。

另一受访牙医建议，当局可要求牙医出示不同类型病例的数据和X光片供审计。“如果能用实际病例证明实力，就应直接颁发认证，这才是对业界最公平的做法。”

适任证书课程首日报名满额

负责提供适任证书课程的口腔颌面外科专科医生陈光升（57岁）认为，即使是执业牙医在多年的临床经验中也可能存有盲点，唯有通过系统化的培训才能有效提高手术安全和质量。

“我们在日常门诊中不时会接手因智齿手术出现并发症的转介病例，如导致下唇或舌头永久性麻木的神经损伤，以及颌骨骨折。智齿手术可能让病患的生活变糟，因此要求牙医接受能力认证的培训，并非不合情理。”

陈光升透露，适任证书课程推出第一天，报名已满额，他相当受鼓舞。

“报名的有年轻的毕业生，也有20多年经验的资深牙医。医学技术日新月异，许多执业医生都明白更新技能的必要性。”

保健卫生部强调，适任证书是持续专业发展框架的一环，旨在确保执业医生不断维持并提升专业能力，这与其他医疗专业所倡导的终身学习理念是一致的。当局将不时检讨，并持续留意业界与公众的反馈，必要时做出调整。