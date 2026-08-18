牙科学院：适任证书计划可弥补本科生智齿手术培训缺口

新加坡国立大学牙科学院说，适任证书计划并非强制性，因为主要针对的是新近毕业、在大学期间几乎或完全没有接受过独立外科手术培训的年轻牙医，也填补了本科生智齿手术的培训缺口。

不少受访牙医认为，智齿手术适任证书计划更适合实践经验不多的年轻牙医。有资深牙医也透露，他们就读牙科系时参与过四例智齿手术，但现今的牙科系学生不再接触智齿手术的实践环节。

对此，新加坡国立大学牙科学院院长克里斯·佩克教授（Chris Peck） 接受《联合早报》询问时证实，相关实践环节近年已调整，对本科生而言，参与适任证书课程不是重新受训，而是进入这个专业的首个系统化培训。

“以前，学生在亲自操刀至少两例智齿或小型手术前，须先从旁协助参与四例相关手术。我们已经做出改变，因为仅凭两起病例，学生根本不可能有临床手术的胜任能力。”

佩克引用研究数据表明，每个牙医大约需要完成20例这类手术才可能达到适任水平，而要达到熟练程度则需要处理过至少50个病例。智齿手术的复杂程度取决于牙齿的生长位置和倾斜角度、与周围神经线的距离，以及埋于牙槽骨内的深度。

“作为教育工作者，我们有责任坦诚说明我们的课程能达到什么目标、无法达到什么目标，并在毕业生整个职业生涯的持续精进中给予支持。适任证书课程填补了智齿手术培训的缺口。”

佩克指出，学生实操经验过于有限，毕业后一旦遇到并发症往往无法妥善应对。

“我们认为，确保毕业生清楚认识到入门级培训的局限性，并引导有意愿做智齿手术的牙医参与如适任证书这类进阶课程，这才是更诚实和安全的做法。

“同样重要的是，我们教导学生如何识别某个病例超出了他们当前的能力，而应转介给专科医生。了解自身的局限性，是成为一名称职的执业医生最重要的特质之一。”

短期课程无法满足复杂智齿手术专业要求

针对业界担忧适任证书课程是给专业能力设“天花板”，佩克说，他更倾向于视之为划定了“合理的执业范围界限”，因为复杂的智齿手术伴随着显著更高的风险，所需培训绝非短期课程所能提供。

他举例说，本地口腔外科研究生在三年的住院医生培训期间，除了要在普通外科、麻醉科和整形外科轮转外，还要完成600到700起智齿手术。处理复杂病例所需的培训水平，完全是另一个层次。

“这一调整使我们与澳大利亚等国家接轨，在这些国家，智齿手术通常是在研究生阶段才教授的内容。”

保健卫生部说，适任证书为牙医建立了一条系统化的培训路径，协助他们在大学本科之外，掌握这些较复杂手术所需的知识、技能与经验。

去年毕业的牙医尤天钧（26岁）目前服务于公立医疗机构。他在学习期间完全没接触过智齿手术，也明白短期内难有机会亲自操刀。

尤天钧受访时说：“适任证书对刚起步的年轻牙医很有帮助。为了长远发展，我也希望能接触更有深度的手术技术，希望当局未来能考虑推出适任证书的升级版，允许我们学习和处理更复杂的病例。”