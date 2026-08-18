一张A4纸，竟让一台好端端的穿戴甲自动贩卖机“被故障”了整整三天。

位于E!Hub@Downtown East的Press On Me穿戴甲机器，在国庆长周末人潮最旺的当口，遭两名青少年恶作剧贴上“机器故障”告示，商家直至三天后才察觉，不仅痛失黄金销售期，更忧心这出“小把戏”未来会不会升级成更恶劣的破坏。

商家于上星期天（8月16日）在社交媒体发文揭露此事。老板林先生向《联合早报》透露，这台贩卖机在这个地点运营近一年来，首次遭遇类似事件。

据调查，恶作剧发生在8月8日晚上约9时，两名青少年走近位于E!Hub@Downtown East的贩卖机，其中一人将一张预先打印好的“机器故障”告示贴在液晶屏幕上。

这起恶作剧事件发生在8月8日晚上约9时。两名青少年事发时一同走近自动贩卖机，其中一人将一张预先打印好的“机器故障”告示，贴在机器的液晶屏幕上。（受访者提供）

林先生说，运营团队于8月11日因顺路检查附近机器才发现告示。“我们通常每两周补货一次，若非碰巧经过，告示可能贴更久，损失会更大。”

他强调，当时机器运作完全正常，公司从未授权任何人张贴告示。“我们不认识涉事少年和与他同行的人，也不清楚他们为何这么做。”

由于事件正值国庆日长周末，林先生估计销售额难免受影响，但难以估算究竟有多少顾客因告示而离去，故无法量化实际损失。他更在意的是这种蓄意恶作剧的潜在风险：“类似事件可能重演，甚至演变为破坏贩卖机。”

林先生坦言，对小本生意来说，一些看似无伤大雅的恶作剧，其实会造成实际影响。“自动贩卖机无人看管，只要被贴上一张‘机器故障’的告示，顾客可能就不会购买，商家也会在不知情的情况下蒙受损失。”

他希望通过公开事件，提醒公众相互体谅，尊重他人营生。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，目前正在调查中。

商家过后也通知白沙乐怡度假村（Downtown East）管理处。商场保安查看闭路电视画面后，也确认这起事件发生。

《联合早报》正在向E!Hub@Downtown East了解更多详情。