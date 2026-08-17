大士港口一带未来是否也能有一个“海事版星耀樟宜”，让公众一边用餐购物，一边近距离观看港口运作？有公众认为，这能让海事业走入大众视野，改变行业形象，并吸引更多年轻人加入。

这个构想是公众星期一（8月17日）参加新加坡海事及港务管理局举办的《海事新加坡总蓝图》（Maritime Singapore Master Plan）小组讨论时，提出的建议之一。共41名学生、家长、教育工作者和职业导师等参与活动。

律政部兼交通部高级政务部长穆仁理在讨论会上致辞时说，海事业有不少薪资优渥、职业发展前景良好的工作，但基于种种原因，仍不容易吸引人才。

“新加坡的海事业造就了今时今日的经济成就，问题是，未来该怎么办？”

政府今年3月宣布制定《海事新加坡总蓝图》，重点包括提升我国港口的竞争力与吸引力、推动海事科技与研发，以及培养具备专业技能的人才。总蓝图预计明年出炉。

星期一的小组讨论是总蓝图筹备工作的一部分，主要了解公众如何看待海事工作、哪些因素影响他们的职业选择，以及海事业如何吸引更多人才。

打破刻板印象 提升行业憧憬感

与会者印杜拉（21岁，全职国民服役人员）认为，要改变公众对海事业的既定印象，首先得拉近他们与这个行业的距离，让他们产生联系。

他举例说，提到航空业，人们马上会想到新加坡航空公司、樟宜机场和星耀樟宜，也知道我国正在兴建第五搭客大厦。相比之下，许多人对大士港口和海事业的发展却所知不多。

“除非你在大士港口上班，否则没有理由到那里去……反观，公众会大老远跑到星耀樟宜，为何不建造一个地方，设立咖啡座，让公众观看港口运作？”

另一名参与者邱新华（54岁，软件开发公司销售主任）也指出，包括他在内的不少本地人，对海事业的印象仍停留在早年“跑船”、工作时间长，也不像航空业那么光鲜亮丽。

“要吸引年轻一代加入海事业，不能只是向他们介绍不同的工作岗位，而是先让他们对这个行业产生兴趣。”

他说，学生会立志当医生、太空人，甚至想加入新加坡武装部队，一开始吸引他们的往往不是薪金，而是这些职业在广告和媒体中的形象。“当你有这种憧憬时，就会想知道更多，了解具体的工作内容和所需技能。因此，形象不容忽视。”

海上风电企业Cyan Renewables管理培训生、租船执行员葛天恩（25岁）说，自己直到选择大学专业时，才深入认识海事业的各种就业机会。

他说，海事业乍听之下像是一个需要大量专业技能的领域，但整个海事生态其实十分广泛，有许多不同的发展方向。

他提议，大学课程除了介绍货运和港口，也可让学生进一步认识离岸行业的就业机会。学校也可安排户外学习，让学生登上船舶，亲身了解海事运作，从中激发兴趣。

海事局局长洪伟强在总结讨论时指出，当局接下来须进一步思考如何更好地展示海事业多元的工作机会、良好的就业前景，同时让公众更深入地了解海事业对新加坡的重要性。

跨界搜集建议 推动海事业转型

海事局副局长（产业与企业）陈一颛说，海事业正在转型，行业所需的人才也在改变，相比增加司机，未来更需要掌握机器人和自动驾驶车辆技术的工程师。

他说，年轻人也不必在海事业、金融或科技领域之间抉择，因为海事领域本身就涵盖不同专业，包括海事律师、数据分析师等。

除了举行小组讨论，海事局过去几个月也同超过50家来自海事领域及物流等相关行业的企业和工会交流，收集他们对海事业未来发展的意见和建议。

海事局也成立一个由超过20名来自海事、科技、贸易和物流等领域商业领袖组成的小组，深入探讨新加坡作为全球港口和国际海事中心的竞争力等课题，并测试和完善不同构想。