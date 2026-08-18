一名不足2岁的男童，日前在无人看管下独自穿越斑马线，险些步入车流。幸得一名驾车男子及时察觉，迅速停车并将幼童抱离险境，避免了一场可能发生的交通事故。

驾车男子哈莫德（Hamad，41岁）随后将行车记录器画面上载至TikTok。画面中，汽车刚从商场地下停车场驶出斜坡，便见一名男童独自摇摇晃晃地穿过斑马线，径直朝大马路走去，身边并无成人陪同。哈莫德立即停车，赶在男童踏入车道前将他抱起，带至安全地带。截至上星期天（16日），这个视频已累计超过35万次观看和2万多个点赞。

哈莫德接受《联合早报》访问时说，当时车内还有妻子及两名分别为10岁和12岁的孩子。他与妻子发现男童身边没有家长后，便格外警惕。他坦言，除了担心男童的安全，也须顾及自身家人的安全，并避免后方车辆因他突然停车而贸然超车。

画面显示，哈莫德抱起男童后不久，即有一辆电单车、一辆货车和一辆汽车先后经过男童原本前行的方向。哈莫德指出，停车场出口右侧存在视线盲区，若男童继续走向车道，后果不堪设想。他描述，男童被抱起后情绪平静，紧紧抱住他。

随后，哈莫德与家人协助寻找男童的父母，先后到附近巴士转换站和商场周边寻人。约四分钟后，他们在离事发地点250米外遇见一名年轻男子，根据男童见到这名男子的反应，确认他为男童父亲。据哈莫德转述，父亲接回孩子后当即责备了男童，并解释孩子跑得太快，与家人走散。

另一名自称当时在场的目击者事后私信哈莫德说，他当时就在巴士转换站附近，并看到男童父亲前来接走孩子。他坦言，当时并未完全意识到事情有多严重，父亲的反应也“似乎没有反映出事情的严重性”。直到看过网上视频后，他才明白哈莫德及时出手的重要性，并以一名家长的身份向哈莫德表达感谢，称赞他“在最关键的时候挺身而出”。

幼童父亲事后未致谢

哈莫德对父亲的反应表示失望，指对方随后便带孩子离开，未进一步致谢。不少网民在视频下留言，赞扬哈莫德及时出手，也提醒家长应更加留意年幼子女的安全。

哈莫德感叹，商场停车场出口道路狭窄，驾驶者从地下驶出时视线需适应光线变化，若幼童进入车道，驾驶者也可能因此面临严重后果。