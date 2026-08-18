地铁站内明明贴着禁烟告示，两名男子却若无其事地边聊天，边吞云吐雾。目击者上前提醒后，两人仍没有熄灭香烟，直到地铁站工作人员介入，才将香烟熄灭。

一名目击者向网络媒体Stomp投稿称，她与姐妹于国庆日当天晚上约7时26分，在牛车水地铁站目睹两名男子一边走路聊天，一边在站内吸烟。

这名目击者说，她的姐妹过后上前提醒两名男子，地铁站内禁止吸烟。对方不但没有理会，还继续吸烟。

由于当时站内有不少乘客，她担心其他人会吸入二手烟。不过，因为她和姐妹赶着乘车，当下并未通知牛车水地铁站的工作人员；两人抵达欧南园地铁站后，向工作人员出示拍摄的照片，反映有乘客在前一站吸烟。

新捷运：两人配合指示熄烟 提供资料供调查

新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》时证实，牛车水地铁站的工作人员于8月9日傍晚，发现一名乘客在候车月台上吸烟。与他同行的另一名乘客，手里也拿着一支未点燃的香烟。

工作人员随后警告两名男子，在地铁站内吸烟是违法行为。两人称不知晓有关规定，并对吸烟行为深表歉意；涉事乘客也全程配合工作人员的指示，立即将香烟熄灭。

陈贵珍说，地铁站工作人员也向两名男子指出站内张贴的告示，提醒乘客禁止吸烟，违反者可被罚款。

两人在离开地铁站前也提供个人资料，以便当局进一步调查。

根据现有规定，在地铁站或地铁内吸烟一旦罪成，可被判处罚款最高1000元。