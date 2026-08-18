房地产代理公司ERA产业为旗下房地产经纪打造聊天机器人，它将结合公司的专有数据、官方政府资料及相关房地产信息，并运用多个人工智能模型，为房地产经纪提供更本地化、更贴近房地产行业需求的回答。

这个聊天机器人名为“ERA-GPT”，不仅能结合经纪的个人资料、工作活动及过往互动记录，提供更个性化的协助，未来还有望超越简单的问答功能，进一步提供主动式建议、文件分析，及部分工作流程自动化等服务。

ERA星期二（8月18日）在滨海湾金沙会展中心举行的中期领袖与杰出成就大会上正式推出ERA-GPT。

目前，ERA的现有房地产门户平台SALES+已整合超过30个AI驱动的应用，涵盖房地产经纪日常工作流程的不同环节。ERA-GPT将成为连接这些功能的全新对话式入口，让经纪能够通过自然对话，更直观地查找及使用相关工具和信息。

ERA产业总裁朱泳强说，人工智能不会取代房地产经纪与客户之间建立的信任。“但懂得如何运用人工智能的经纪将拥有优势。如今，客户随时随地都可以获取信息。他们真正需要我们的，是良好的判断力和专业建议。”

他指出，这也是ERA持续投资SALES+的原因。目前，SALES+已拥有超过30项AI驱动的应用及500项功能，旨在提升经纪的工作效率，并进一步强化他们为客户提供专业服务的能力。

与职总恒习合作提升员工AI技能

总理公署高级政务部长、全国职工总会副秘书长陈国明作为主宾出席活动。在他见证下，ERA产业和职总恒习（NTUC LearningHub）签署合作备忘录，进一步推动科技应用与员工技能提升同步发展。

根据备忘录，ERA旗下8780名房地产经纪将能够参加职总恒习提供的超过200项AI培训课程，涵盖不同程度的AI能力。这些课程将与ERA现有、针对房地产工作流程而设计的内部AI培训相互补充，帮助经纪在掌握AI工具的同时，提升实际应用能力，更有效地将科技融入日常工作。