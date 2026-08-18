新加坡关税局在樟宜自由贸易区侦破一起冒牌香烟案，起获8万1750箱假冒各品牌香烟。这批货物原本申报为转运至墨西哥的香烟，关税局人员在检查时发现可疑，经商标持有者确认均为仿冒品。关税局已充公所有货物，并强调将严厉打击利用自由贸易区进行非法活动的行为。

新加坡关税局星期二（8月18日）发文告披露，这起案件发生于今年6月9日。执法人员当时在检查一批持有转运准证、申报为香烟且目的地为墨西哥的货物时，发现纸箱内装有各类品牌的香烟，外层分别以黑色和绿色包装。因怀疑为冒牌货，当局随即联系各相关商标持有者，经确认后证实均为仿冒品。

樟宜自由贸易区（Changi Free Trade Zone）是特殊经济区域，货物可在区内进口、储存和再出口，而无需立即缴纳消费税。

关税局已将所有冒牌香烟充公，待商标持有者完成侵权诉讼后予以销毁。

关税局已将所有冒牌香烟充公。（新加坡关税局提供）

新加坡关税局发言人强调：“新加坡关税局不容忍任何人利用我们的自由贸易区进行非法活动。我们将继续积极与本地伙伴机构及国际同行合作，铲除这类非法活动。”

关税局指出，冒牌及私烟不仅破坏公平贸易，也对消费者构成风险。当局重申，将坚定不移地严格执行关税条例，维护新加坡的贸易生态。公众若掌握任何走私活动或逃缴关税与消费税的情报，可上网向关税局举报。

查获的冒牌香烟，外层以黑色和绿色包装。（新加坡关税局提供）

根据新加坡法令，走私未完税香烟者一旦罪成，可被处以至少15倍逃缴关税的罚款，或判处最高三年监禁，或两者兼施。购买、售卖、运输、储存或持有漏税香烟均属严重违法行为，违例者可面临相当于逃税额40倍的罚款，或最高六年监禁。