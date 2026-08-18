女子涉嫌到水族店偷窃超过400元商品，将上百只观赏虾装进保温瓶，包内还藏有多个水族配件以及饲料，当场被抓包后被警方逮捕。

这起事件发生于上个星期一（8月10日）下午2时许，地点是榜鹅一带绿洲台的“AquaPetz Kulture”水族店。

员工郑女士（51岁）受访时说，她第一次注意到这名女子是在8月7日傍晚6时许，当时这名女子进店后，就拿了店内的一个装满水的塑料桶，到观赏虾区用捞鱼网捞虾。

“她每捞一次都会将网敲在塑料桶边缘，确保虾掉进水内。”

约10分钟后，女子就到店后方。“当时店里很多人，我没太留意她的举动。”

随后，女子疑似接听电话后，匆匆离开。郑女士走到店后方，发现一个空的塑料桶。

“我当时怀疑她偷了虾，但是无法确认，因此没报警。”

这名女子上星期一再次到店内，以同样方法捞虾。郑女士于是特别留意女子举动，她发现女子将一件物品快速放进随身的黑色包内。

约半小时后，女子将一个小鱼缸、鱼缸底泥和过滤器带到柜台要付钱。据悉，这些物品总值超过30元。

郑女士说：“我就问她，你捞的虾呢？她先是从包内拿出两个空的矿泉水瓶，指自己没有拿虾。”

郑女士坚持要查看女子的黑色包包，打开后竟发现多样水族配件以及饲料。根据她提供的照片，这些配件包括水草和虾饲料等，其中有一个水质检测盒价值约58元。

“我后来看到她还提着一个粉色的环保袋，里面装有一个小型保温瓶。”

郑女士打开保温瓶盖后竟发现里面藏有上百只观赏虾。

称要提钱付款开溜

她说，女子试图占为己有的观赏虾和水族配件价值超过400元，被“抓包”后则称自己会付钱，但需要去提钱。

当女子快速走出店外后，郑女士试图要追，但对方已不见踪影。无奈下，她只好报警处理。

完整报道，请翻阅2026年8月18日的《新明日报》。