楼上装修一个月，楼下居民吐苦水，厕所部分天花板脱落，竟砸下50公分长石灰块，厚度达5公分，险些砸中86岁母亲。

住在义顺环路第118座的居民陈先生（53岁）通知《新明日报》，事情发生在星期一（8月17日），当时只有母亲和妻子在家。

“早上将近9时左右，她们突然听见厨房厕所传来巨大的碰撞声，到厕所一看，才发现洗手盆上方的部分天花板脱落，石灰块砸在地上。”

陈先生说，母亲每天早上都准时上厕所，仅差几分钟，搞不好会遭殃。“我母亲见状后，整个人吓坏，一整个早上都在发抖。”

获悉楼上在装修，陈先生就拨电给当局，希望他们能够处理问题。大约下午1时30分，相信是来自当局的一名男职员前来查看，并且拍照取证，随后就上楼。

“他们告诉我，等到装修结束后，会让楼上承包商与我们协调。”

陈先生于下午4时许回家，发现脱落的石块非常大，长度约50公分，宽度约30公分，厚度则约有5公分。另外，石灰脱落后，天花板已露出钢筋。

事后，陈先生也上楼查看，发现有几名客工在单位内装修。“我就告知他们情况，叫他们到楼下帮我清理掉落的石灰块。”

客工下楼后，就帮忙将约两三公斤重的石灰块放进袋子，随后拿去丢掉。

陈先生说：“我们住这里大约10多年，第一次发生这样的事。还好没有砸到我母亲，要不然后果不堪设想。

记者星期一走访时，发现组屋电梯处贴着组屋单位装修的通知。根据通知，单位从今年8月11日装修到9月9日，过程中8月11日至13日会进行拆除工程。

完整报道，请翻阅2026年8月18日的《新明日报》。