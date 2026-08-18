涉嫌跨国庞氏骗局“Fun Coffee”被捕的49岁狮城女主动出面喊冤，自称是苦主，泪诉损失超过60万元。受访苦主不买账，指钱财都已转到狮城女的户头。

《新明日报》日前报道，跨国庞氏骗局“Fun Coffee”风波延烧至本地，警方早前指出，逮捕了一名涉嫌推广或参与金字塔式销售法的49岁女子。

这名女子星期一（8月17日）主动联系《新明日报》，声称自己也是苦主之一，不仅投资血本无归，开设的咖啡厅事后也被迫暂停营业，损失超过60万元。

不愿透露姓名的她在惹兰勿刹的咖啡厅受访，称去年9月通过朋友接触Fun Coffee，起初只是相约去运动，后续她开始录制介绍视频，每拍一支视频，还可以获得100元酬劳。

“我当时纯粹觉得很有趣，加上我会拍、会剪，又把越来越多人带进来，才获得‘老板’赏识，慢慢被带进圈子，了解背后运营模式。”

她说，自己曾担任工程师，当初看中公司的运营模式，所以当对方今年初提议在本地开设咖啡厅时，她正好被裁员，就欣然答应。

“起初，我有要求公司也放他们的名字，但他们说外国人手续繁琐，就放我的名字而已。他们出资装修、付店租等，我负责咖啡厅的日常运营。”

至于投资应用，她指出，应用是去年11月发布的，下载的人能立即获得20美元的奖励，绑定个人证件后，每天登录也能领取“签到奖励”。

“应用里有运动轨迹追踪、买咖啡等多种功能，投资只是其中一个。”

女子受访时落泪，称短短10个月内，她投资了逾62万新元，如今计划暴雷，血本无归，咖啡厅也无法经营下去。

“（投资）我是有赚到一点利润，但每次拿到回报，我都会再投下去。出事后，户头里的钱没了，咖啡厅也没人来了。”

当记者要求她出示应用和银行账户等资料时，女子以“手机已被警方没收”为由，无法提供。

针对女子说法，曾经受访的苦主萧珍敏指出：“我不相信她说的话”。她解释，若对方真是“受害者”，为何会一直阻止其他苦主报警。

“她大约两年前就没上班，我觉得她损失的钱大多数是她赚来的钱，毕竟她去年11月开始就已经当顾问了。”

另一名苦主安吉拉则指出，虽然不是对方的“下线”，但据她所知，大部分钱应该是她所赚来的。

完整报道，请翻阅2026年8月18日的《新明日报》。