男子与前女友分手后，为取回游戏机竟闯入女方住家，发现对方家中有男性友人后开始质问双方关系，之后愤而拳打男方，还拿凳子砸人，导致对方拇指骨折。

被告林俊宏（36岁，译音）共面对三项控状，包括蓄意伤人、滋事及擅闯。他承认其中一项，法官将另两项一并考量后，判处他罚款5000元。

受害者是被告前女友（31岁）的一名男性友人（30岁）。

案情显示，2023年2月19日晚上，被告的前女友邀请受害者到家中打电子游戏。不久后，前女友发现被告使用电子门锁密码企图进入她的住家。该密码是被告在两人交往期间取得的。

被告当时声称要取回他的PlayStation游戏机，因为前女友已告知打算结束两人的关系。

被告入屋后，发现受害者坐在沙发上，便质问前女友对方为何在场。前女友解释对方只是来打电子游戏，但被告不满意这个说法，双方随后针对感情关系发生争执。

其间，两人在屋内外持续地吵架。被告一度离开前女友住家后又折返，并直接质问受害者与前女友的关系。

受害者没有回应，结果被告情绪愈发激动，最终升级到肢体冲突。

前女友情急下致电母亲求助，母亲在翌日凌晨2时许帮忙报警，请警员到场。

案情也揭露，被告多次挥拳击打受害者头部、脸部及胸部，并将他按压在沙发上，随后还拿起一张塑料凳子砸向对方。

被告动手后曾一度离开单位，但之后又折返，再次询问两人的关系，几度大闹后才离开。

前女友随后开车送受害者前往盛港综合医院接受治疗。受害者因遭被告袭击，左拇指骨折，额头、手肘和肩胛骨也出现挫伤，右手中指则轻微割伤。他获数天病假，出院时左拇指仍须用夹板固定。

控状也显示，被告曾于2022年9月4日，在本地夜店Marquee Club与数人群殴。