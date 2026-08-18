一场考试结束后，考生总少不了跟彼此讨论考题。不过在新加坡，会考的某项考试或某道题目成为公共讨论话题，似乎也越来越常见。

今年进入下半年没多久，两场口试就成了讨论焦点。7月中旬的O水准英文考试甚至提上国会议程，因为当天的约5000名考生当中，有432人反映，电脑屏幕显示的提示题目与考官实际提问的问题不同。

新加坡考试与评鉴局调查后指出，系统并没有出现故障，考生的成绩也没有受到影响。

接着，8月初举行的小六会考华文口试也引起家长议论。

有家长认为，今年第一天口试的题目便让人出乎意料，孩子下足功夫准备，到头来却像“竹篮打水一场空”；一名《联合早报》读者也投函指出，口试当然可以创新，却不能因此忽略不同考生之间的公平。

这些争议当然有值得讨论的地方。只是，把这个课题上升到媒体，甚至国会，不免令人好奇：孩子遇到没准备过的试题，或是出乎预料的情况，为什么会如此让人紧张？

红蚂蚁先把设想摆在前面：也许我们至今还把考试当成一场只要准备充分，就能换取分数的游戏。一旦题目超出准备范围，首先想到的还是：“这样会不会扣分？”

如果是的话，这不免让人觉得可惜。

我们先看教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生，8月5日在国会答复多名议员的口头和书面询问时，所给出的部分答案：

英语口试主要评估学生运用语言、表达观点及组织内容的能力；考官接受“正向评分法”（positive marking）培训，着重考生展现的语言能力，而不是刻意找错误，也不要求答案符合标准答案。

换句话说，没有准备过某个题目，不代表没有能力作答。

永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生。（国会直播视频截图）

普杰立的答复虽然针对O水准会考，却也说明了一个更普遍的道理：口试的重点，不应该是考生有没有背过某个题目。

以今年小六华文口试为例，假如一个孩子从来没有遇过住宅安全的问题，也没有在补习中心或家长的指导下背过“住宅安全”的相关内容，未必完全无法回答。

他可以坦白说自己没有亲身经历过，然后运用一点想象力，想想如果有陌生人闯进家里，自己会如何反应？为什么需要门锁、保安或邻里守望？

临场想出来的答案即使未必符合一般人心目中的“标准答案”，却还是可以有自己的逻辑，而词汇、表达、组织内容等口试所要考察的能力，也恰好都运用得上。

如果一个孩子必须先见过、练过某一道题目，还是为某个情景“彩排”过，才能作答，那么我们训练的究竟是语言能力，还是背诵标准答案的能力？

若在口试中遇上未曾接触过的话题，孩子还能不能发挥自如？（海峡时报）

毕竟，孩子走出考场以后，人生可不会提前把题目发给他预先准备。孩子真正需要面对的，更多是之前没有准备过的考题。

因此，与其一味教孩子备考，我们不如教孩子应付突发状况。

这或许知易行难，因为考试成绩毕竟关系到升学，家长难以真正对每一分都无动于衷。

但正因如此，这次口试争议真正值得我们思考的，是另一个更大的问题：

教育制度已经改变，但我们看待分数的方式，有没有跟着改变？

教育部过去几年也一直尝试改变“分数至上”和“一考定终生”的教育思维，例如推行积分等级制（Achievement Level）和全面科目编班制（Subject-Based Banding），让学生不再简单地按照一个总分或整体表现被划分。

只不过，这一轮口试争议似乎也显示，我们还是很容易因为一次考试表现不理想，就担心孩子“落后”或“吃亏”，第一时间计算的还是：这会影响多少分？

于是，原本只占整科一部分的口试环节，也足以让家长高度紧张。

这或许正是这场口试争议给我们的提醒：我们要孩子具备独立思考、临场应变的能力，还是只要他们考取高分，其余免谈？

如果是前者，那就必须接受一个有些反直觉的事实：有时候，一道孩子没有准备过的题目，反而更能让我们看见他会不会真正思考。

改变教育制度，是为了让孩子不再只被分数定义。接下来，也许轮到我们自己学习：不要再用一次考试的表现，定义孩子。