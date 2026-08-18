中国虐狗事件引社会广泛关注，本地就有宠物咖啡馆特办追思会悼念遭虐死的流浪狗“旺旺”，80人到场，成功筹款近2000元，扣除开支后将捐给本地三家动物收容所。

中国广东省揭阳市6月28日发生一起男童残忍虐杀流浪狗“旺旺”和其幼犬的事件。网传视频可见，“旺旺”和幼犬遭拖行及反复殴打，其后更被淋上易燃液体焚烧至死。视频流出后震惊全球动物保护界，各地开始自发组织悼念和声援活动。

本地萨摩耶犬宠物咖啡馆“Snow Pawttage”日前提早打烊，腾出场地为“旺旺”举办追思会，吸引约80人到场悼念。

负责人黄小姐受访时说，追思会主要表达对虐杀行为的强烈谴责。“这件事可以说是人神共愤。我们养狗、开狗咖，作为喜欢动物的人，实在无法接受。我一开始看到视频的时候伤心了两个星期，后来意识到要化悲痛为行动。”

本次追思会原本目标是要筹款1000元，目前总额已接近2000元。在扣除筹备开支后，剩余约1600元将捐给Mercy Light、Exclusively Mongrels和“希望狗儿救援”（HOPE Dog Rescue）三家本地流浪狗收容所。

活动的五名志愿者之一黄薇薇（48岁，人力资源从业员）养了近10只狗。她受访时一度哽咽，坦言“根本不忍心看网上流传的视频”。

身为四个孩子母亲的她忆述，儿子小时候为了救助流浪猫，不惜打破扑满，这份爱心让她深感欣慰。“同样都是孩子，教育很重要，希望可以给后代一个正确的价值观。”

林丽明（51岁，药物研究员）于刚过去的星期六（8月15日）在台北参与“旺旺”纪念活动，星期天（16日）特地赶回来参与本地追思会。她对“旺旺”的遭遇格外有感触，因为家中两只狗都曾流浪，更遭遇过虐待。

她特地从家里带来一棵纪念圣诞树，树上原本挂着她已离世爱犬的照片。她将“旺旺”的照片打印出来，让参与者写下想对“旺旺”说的话，将卡片挂在树枝上。“希望大家可以抒发情绪，鼓励彼此。”