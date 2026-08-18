不满幼女晚上哭个不停，男子用手机手电筒照女儿脸部又连续打她的臀部，有一次甚至把她扔到婴儿床上。男子星期二（8月18日）被判入狱九个月。

现年35岁的被告面对九项抵触《儿童与青少年法令》的控状。他承认其中两项，余项交由法官下判时一并纳入考量。为保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告名字。

根据案情，被告与妻子育有两个女儿，目前分别为4岁和3岁。

2024年7月2日晚上8时43分，被告在住家书房内使用电脑工作。当时仅九个月大的小女儿也在书房内，本应在一旁的婴儿床睡觉，房内关着灯。

小女儿醒来后大声哭泣，令被告不耐烦。他拿起手机，打开手电筒照向女儿脸部，并把她放成仰卧姿势。他一边呵斥女儿安静，一边拍打一旁的枕头。

小女儿接着嚎啕大哭，被告随后把枕头砸向她的脸，之后不顾女儿继续哭泣，返回座位。

约四分钟后，被告再次走向小女儿并朝她大喊。他让女儿侧躺后，隔着尿布用手掌连续打她的臀部九次，之后再用手机手电筒照向她的脸并继续呵斥她。

被哭声激怒 把小女儿扔到床垫上

约五个月后的11月29日晚上，被告在书房内工作时，小女儿站在婴儿床内哭泣。被告被哭声激怒，上前打女儿的臀部，随后抓起她，把她扔到婴儿床的床垫上。小女儿继续大哭并尝试用手抚摸被打的部位。

被告的妻子于同年12月30日报案。警方调查时发现房间内的电眼拍下事发经过，被告的行为因而曝光。

案情显示，妻子报案前曾多次劝阻被告不要打孩子。被告过去情绪失控时，她也曾请邻居帮忙安抚他。

被告在2025年1月10日被捕。

控方指出，被告是在幼女介于9个月至13个月大时对她动手。其他控状也显示，被告曾打过当时2岁的大女儿，并把她关在单位外，不让她喝奶。控方因此促请法官判他坐牢一年。

被告的代表律师在求情书中指出，被告原本是要管教孩子，并非有意伤害她们，但承认自己的行为过激。律师说，被告当时面对工作变动、育儿压力和经济困难等问题，情绪低落，并于2025年9月被诊断患有重度抑郁症。

被告与妻子已于2025年12月离婚。律师指出，被告仍深爱前妻和女儿，他希望能承担法律后果、治愈重度抑郁症并改善经济状况，以此弥补过错并尽力挽回前妻。辩方因此恳请法官判被告入狱八至九个月。