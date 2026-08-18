位于山景连路中央人力局的食阁在开业一年后，增加一系列涵盖儿童发展、跨世代互动与健康饮食方面的全新项目，以将此餐饮场所打造为更具活力与亲家庭的空间。

由社会企业Timbre集团经营的Timbre+ Hillview在星期二（8月18日）周年庆揭幕的社区项目中，最具特色的是与本地室内儿童游乐场Kidztropic及纸皮设计公司Paper Carpenter合作打造的儿童角落“Timbre+ Happy Street”。空间内设有的模拟小贩卖部（Tuckshop Mini），让儿童在角色扮演中，认识本地的美食文化，并从小培养归还托盘与文明用餐等社会美德。

未来这个空间也将引入结合人工智能与新媒体技术的动画概念，通过讲故事传递正向价值观。

此外，这里也配合社区的亲子阅读计划，设立了图书交换角落，并推出儿童吉他集体课，搭建兼具学习与娱乐的家庭互动空间。

除了儿童设施，现场亦融入了多元的社区关怀项目。其中，“Gift-a-Guitar”公益计划在周年庆活动中安排了15名受惠儿童带来吉他合奏，展示音乐为青少年带来的自信与改变。

场馆也联合新加坡国立大学杨潞龄医学院，定期举办社区健康讲座，由专业医疗人员深入邻里讲解失智症、心脏健康及预防性护理等课题。

这些社区活动在贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲的见证下正式发布。刘燕玲在致辞时，赞扬食阁打破了传统食肆的框架，成功将美食、现场音乐与多元的社区服务有机融合。她指出，这里不仅是居民日常用餐与聚会的场所，更通过与人协甘柏（PA Gombak）及国大医学院等单位合作，引入图书交换角、儿童乐园和社区健康讲座等计划，真正成为了凝聚社区的纽带。

刘燕玲说：“在新加坡的其他食阁里，你看不到这种结合。这里真正做到了老少咸宜。”

活动也同时庆祝Timbre集团成立21周年。集团自2005年起步于电力站（The Substation）的现场音乐酒吧，发展至如今将重点转向社区空间营造与多世代共享体验。

Timbre集团创办人兼首席执行官龙田弘表示，品牌的下一个篇章是以更有意义的方式凝聚人群。在延续音乐与共享体验基因的同时，未来的空间将更加注重人文温度与社会使命，让不同世代的邻里居民都能在舒适的氛围中共聚交流。