豆腐渣也能变废为宝，提炼出蛋白粉，并有潜力用于制作营养品和护肤品。

共和理工学院应用科学系食品创新专家王强顺博士用了10年时间，和团队一同开发出一套完整技术平台，转化豆浆和豆腐生产过程中的副产物，至今已生产出14种食品和农业用品，包括最新研制出的蛋白粉等营养原料。

王强顺凭借这项研发成果，成为今年环境之友奖（EcoFriend Awards）14名得主之一，于星期二（8月18日）从永续发展与环境部长傅海燕手中接过奖项。

环境之友奖每两年一次由国家环境局颁发，表彰私人企业、公共部门、非政府组织和基层组织，以及教育机构等领域，为新加坡可持续发展做出突出贡献的个人。

环境局为获奖者给予多项支持，包括帮助他们与潜在合作方“牵线搭桥”；获奖者也可通过申请环境局的民资政合作基金（NEA’s Partnership Fund）获得资助，继续发展他们的环保项目。这项基金的资助额最高可达3万元，或占相关项目经费的80%。

王强顺是在2017年参访本地一家豆制品加工厂后得到启发。他说：“记得当时走进工厂后，迎面扑来一股豆香，后来我发现这股香味其实是从热腾腾的豆渣中传出来的。”

“闻香溯源” 发现本地豆渣里含大豆蛋白质残余

他于是“闻香溯源”，发现本地豆渣里含有约20%的大豆蛋白质残余，但一般处理方法只是送到马来西亚去当饲料。

出生在马来西亚吉打州一个农户家庭的王强顺，从小对土地和农作物有特殊感情，当他发现潜在食物资源没有物尽其用，便随即着手研究再利用技术。

10年来，他带领五名同事和50多名学生，首先研制出能够溶解豆渣内大量不溶性纤维的增溶技术，然后一边把溶解后的豆渣制成植物奶酪、鱼虾饲料等产品，一边开发萃取、纯化工艺，在低温低气压的条件下，提取出使用面更广的豆渣蛋白粉。

“我们还进一步处理蛋白粉中的主要成分，研究出针对性更强的营养与护肤品，既可食用，又可涂抹。”

他在实验室里向记者展示了两个手指大的玻璃小瓶：一瓶装着刚从豆渣中分离出的蛋白粉，另一瓶是名为“活性肽”的透明悬浮液。

蛋白质是人体不可缺少的营养，我国的目标是到2035年，把本地产蛋白质食品占整体蛋白质消费量的比率，从2024年的26％提高至30％。

活性肽则是蛋白质经加工后的营养品。肽是蛋白质的一个片段，科研人员利用降解技术，把它切割成更小片段，以便人体吸收，且有望制成可提高免疫力、修复肌肉以及美容等不同功能的保健品。

目前，王强顺团队已向豆先生（Mr Bean）等豆制品厂商取得豆渣供货渠道，并和食品科技公司SoiLabs合作，规模化生产豆渣产品。

“我们计划在一年内实现豆渣蛋白粉和活性肽营养品的批量生产，之后考虑利用这两样原料再做成适合年长者咀嚼和吞咽的高蛋白食品，并扩展至营养、美容护肤品的应用。”

10年来奖项提名首次突破500个

永续发展与环境部长傅海燕在颁奖典礼上肯定了包括王强顺在内的所有得奖者为环保付诸的努力。她透露，环境局今年在七个奖项类别中，共收到510个提名，是超过10年来首次突破500个提名。

她说：“这显示从私人到公共、非政府机构、基层义工、教育学府以及年轻人和学生，各领域对环境可持续性的关注正持续增加。”

永续发展与环境部长傅海燕在颁奖典礼上说，环境之友奖获得者以实际行动展现环保精神，为可持续未来贡献力量。（关俊威摄）

此次获奖者中最年轻的，是聚英中学13岁学生白箔仁。去年，当他还在维林小学的时候，为帮助减轻学校清洁工的负担，带领同学制成一款可以做地面清洁的简易遥控机器人。这款主要用旧塑料板、玩具车等简易材料制成的小型机器人，可扫除地面上残留的灰尘和垃圾。