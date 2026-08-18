网络犯罪手法日益猖獗，各类通讯平台、社交媒体与电商平台成为诈骗温床。新加坡警察部队星期一（8月17日）正式颁布三项业务守则（Codes of Practice，简称COP），分别为全新的网络通讯与会议服务守则、社交媒体服务守则，以及加强版的电子商务服务守则，要求指定线上服务商从上游主动阻断诈骗和网络犯罪。当局也拟修法加重刑罚，违规者的最高罚款将从100万元提高至1000万元。

警方星期二（18日）发文告指出，自2024年6月实施现有守则以来，指定线上服务平台的诈骗案件在2024年至2025年间下降约37%，显示上游防范措施有效降低诈骗风险。

然而，骗子持续利用新科技和平台功能，包括通讯应用、线上广告和视频会议等渠道作案。调查显示，84%的本地居民曾接触有害网络内容，其中诈骗等支持非法活动的内容最为常见。

因此，当局出台三项业务守则，针对通讯、社媒和电商平台提出更严格的反诈要求。新守则建立在现有基础上，加强政府和业者的合作，应对不断翻新的作案手法和网络威胁。

新设通讯守则 防堵陌生联系人与假冒政府官员

警方新推出的通讯与会议服务守则，适用于WhatsApp、Telegram、微信、Apple iMessage、Apple FaceTime、Google Message和Google Meet七个被评估为诈骗风险最高的平台。去年，WhatsApp和Telegram就占诈骗案件总数的约23%。

此类平台的主要诈骗手法之一是投资骗局，骗子通过陌生账户联系受害者，推销高回报投资产品。

冒充政府官员行骗也是一大难题，2025年约18%的冒充政府官员骗局通过WhatsApp发生，警方也观察到有骗子利用Google Meet假冒警员进行钓鱼诈骗。

新守则要求平台采取措施，提高陌生联系人接触用户的难度，或对用户发出警示。具体措施包括：未经用户同意，不得将用户加入由陌生联系人创建的群组或频道；收到陌生或可疑账号的信息或通话时，须显示风险提示，例如显示该账号的创建日期和所在国家。

守则也要求平台防止骗子利用假头像或名称冒充政府官员。

上述七个服务商须在2027年1月31日前全面落实相关程序和措施。不过，由于打击冒充政府官员骗案迫在眉睫，平台须在今年9月30日前完成要求。

新设社媒守则 严管广告发布

网络犯罪危害法令办事处也推出全新的社交媒体服务守则，适用于脸书、Instagram和TikTok三个被评估为对新加坡用户构成最高诈骗风险的平台。

2025年，这三个平台涉及的诈骗案件约占全国总数的30%，其中脸书占约18%。

不法分子通过社媒广告接触受害者。由于广告为平台带来营收，守则要求平台加强把关，确保广告内容不被用于犯罪活动。

新要求包括：若怀疑广告有助推广诈骗活动，平台须阻止其发布；及时移除可疑或经用户举报的诈骗广告；广告商须通过政府记录验证身份；除非获得金管局许可，否则不得刊登金融服务相关广告。

三个指定社媒服务商须在2027年1月31日前落实相关要求。

强化电商守则 加强登录安全与广告管控

原有的电商服务守则也获强化，仍适用于旋转拍卖（Carousell）、Facebook Marketplace和Facebook商业页面。

新要求包括用户在陌生设备登录前须获明确同意，并引入社媒守则中针对广告的防诈措施。三个电商平台须在2027年1月31日前完成落实。

违规罚款拟提高至1000万元

根据《网络犯罪危害法令》（OCHA），当局可向网络服务提供商发出实施指令，要求落实特定系统或措施应对诈骗风险。不遵守指令和守则者，目前最高可罚100万元，若持续违规则每日追加最高10万元。

内政部已提呈法案，拟将罚款上限提高至1000万元，每日追加罚款提高至30万元。相关法案将在2026年9月二读。

警方呼吁公众继续提高警惕，防范网络犯罪危害。尽管指定线上服务商须根据业务守则加强平台安全，用户在网上交流及交易时仍应采取必要的防范措施。

公众可上https://go.gov.sg/ocha，了解各项业务守则的完整要求。