疑不满父亲给母亲服用中药，53岁男子在家中情绪失控并持刀与82岁父亲对峙。老父亲后来离开住家，男子自己反锁屋内。警察特别行动指挥处和危机谈判组等人员到场，约两个多小时后进入单位，男子因涉嫌刑事恐吓被捕。

这起事故发生在星期二（8月18日）中午约12时30分，地点是大巴窑8巷第222座组屋。《联合早报》接获读者通报后，记者下午2时左右抵达现场时，附近已经围起了60多米的封锁线，新加坡民防部队在组屋的10楼至12楼部署了数十人，也设置了安全气垫。现场也停着至少五辆警车，包括特别行动指挥处车辆，封锁线外聚集了不少公众围观。

10楼的郑姓居民（65岁，退休）受访时说，事发单位在11楼，这家人包括父母和一名儿子，已在这里住了50多年，家中还有一名帮佣。

老父亲日常待人友善

这名女居民说，这家的儿子不常出门，他母亲多年前中风后也很少外出，倒是经常在电梯口遇到这家的父亲。据她描述，这名父亲很友善，每次见面都会和她打招呼、聊天。

“他告诉我他还有两个女儿，但是很少和家人来往。”

下午3时许，民防部队开始将气垫收起。随后，一名短发的瘦削男子在一组警员扣押下被带上警车离开。

封锁解除后，记者到11楼的事发单位，发现屋主夫妇不在，而是暂留邻居家。

灾难拯救队人员在11楼事发单位的楼上楼下待命。（陈斌勤）

这名老父亲受访时透露他姓彭。事发前，他和儿子因妻子的服药问题吵了起来。他说，妻子曾两度中风，一直在服用西药，但他想给妻子也试服中药。岂料，此举遭到儿子强烈反对，甚至引发他过激反应，到厨房拿起刀威胁父亲。

“他拿刀对着我，我立刻报警。警察叫我去楼下，先避开他。我就在楼下等警察来，让他们处理。”

男子受情绪问题困扰 首次持刀威胁老父

这名父亲说，儿子平时一切正常，但一激动起来会难以控制情绪，近年来一直寻求治疗。不过，儿子以前虽难以控制情绪，但最多也只是大声喊叫或摔门，这是头一次持刀相向。

警方答复《联合早报》询问时说，警员到场后了解到，一名53岁男子将自己反锁在家中，担心他有自残风险。特别行动指挥处、危机谈判组和民防部队的人员随后到场支援。下午约2时45分，警员成功进入单位，屋内男子被捕，他涉嫌刑事恐吓。

新加坡民防部队答询说，民防人员在现场部署了两个安全气垫。出于安全考量，灾难拯救队人员也到场待命，幸好最终无人受伤。

这起案子的调查工作还在进行。