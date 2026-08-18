六个巴士转换站将于明年展开翻新，进一步优化本地公共交通体系的无障碍设施与乘客体验。

也是武吉巴督集选区议员的交通部兼律政部高级政务部长穆仁理星期二（8月18日）在武吉巴督巴士转换站接受媒体访问时说，这六个巴士转换站分别是碧山、武吉巴督、红山、友诺士、榜鹅和淡滨尼巴士转换站。

翻修工程主要涵盖无障碍设施的提升，包括增设座位、优先排队区、育婴室、无障碍厕所、导盲砖，以及在扶手上添加盲文点字（Braille）。

转换站将更换冷气、通风及照明系统，以提高乘客舒适度与节能功效；员工休息室、客服中心等设施也会经翻新，优化员工工作体验，支持前线人员更好地服务乘客。

根据陆路交通管理局星期二发布的文告，为了减少对巴士服务的影响，这些翻修工程会分阶段展开。“在改善巴士转换站整体体验的过程中，我们寻求乘客的体谅与耐心。”

陆交局也透露，当局于2024年8月宣布翻修的七个巴士转换站工程进度良好，预计明年竣工。这七个转换站分别是宏茂桥、勿洛、文礼、金文泰、盛港、实龙岗和大巴窑巴士转换站。