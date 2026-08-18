一名卤鸭摊主收到投诉信息，指他售卖的熟食疑似有苍蝇卵，要求赔偿，否则就留差评或向当局举报。摊主追问详情，发现对方连买了什么食物都说不清，还称下午3时光顾，而档口下午1时已收摊，骗子谎话不攻自破。

黄金熟食中心亚笑潮州卤鸭摊主白瑞海（38岁）上星期天（8月16日）收到一则WhatsApp短信和照片。那则短信指称从他摊子买的熟食有一团白色物体，疑似是苍蝇卵，要他赔偿，否则就会上网写差评或向当局投诉。

白瑞海告诉《联合早报》，信息传来时他正在忙，没及时查看；不久，一个女人打电话给他，让他看短信。他说，对方用的是马来西亚注册的手机号码，但说话带中国口音，他顿时心中存疑。

为了查明真实性，白瑞海追问对方具体买了什么、具体购买地点和餐点价格时，对方支支吾吾，只给出黄金熟食中心的地址，而无法说出店名和具体食品名称。

白瑞海告知，他店内有电眼，请对方提供光顾摊位的时间以便查证。“她说她在下午3点多来光顾，但我的摊位只营业到下午1时许，3点我早就收档了，怎么可能卖出一份有虫卵的食物？”

对方被拆穿后，没再纠缠并挂断，还封锁了白瑞海。白瑞海说：“我比较年轻，对骗子比较警惕，但一些年纪较大的小贩，可能一听到投诉就会被唬住，被对方勒索。”

白瑞海也通过脸书群组“Hawkers United-Dabao 2020”的创办人周志伟，在脸书发文描述歹徒的行骗手段，借此提醒其他小贩，如果遇到这类情况，须冷静并追问细节，以免坠入骗局。

贴文指出，不少熟食中心的摊主为了做生意，会在社交媒体平台上公开联络号码，歹徒因此不难取得摊主的电话号码。

贴文出街后，有网友留言说，马来西亚一家名为“肉董卤味”的商家也曾遇到类似骗局。根据马国有关商家的贴文，肉董卤味与白瑞海收到的“投诉”照片是同一张，显示这或许是骗子惯用的手法。