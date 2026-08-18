本地8岁神童关颖恩又创下全国纪录，成为国际中学普通教育证书扩展水平物理和生物学考试年龄最小的考生，还两科都取得A的好成绩。

关颖恩今年6月刚满8岁，以私人考生身份参加国际中学普通教育证书（IGCSE）扩展水平的物理和生物考试时，实际年龄为7岁零9个月，是本地历来最年轻的考生，也是考获A的最年轻考生。他去年已参加IGCSE扩展水平的化学和数学考试，考获A和A*的佳绩。换言之，他未满8岁就囊括数学、物理、生物和化学四门学科的A。这个成绩单让许多比他年长一倍的中四考生自叹不如。

新加坡纪录大全（Singapore Book of Records）将在本星期五（8月21日）颁发奖状给关颖恩，认可他创下的几项新纪录。IGCSE物理和生物考试等同国际版的O水准会考，分为“扩展水平”（Extended Level）考卷与“核心水平”（Core Level）考卷。关颖恩考的是难度更高的扩展水平考卷，要求考生具备更深广的相关知识和技能，这个考卷成绩分A*到E六个等级。

关颖恩的妈妈郑婕仪（34岁，增益兴趣班导师）说，孩子在考生物试卷的几个小时前突然发高烧，达39.4摄氏度，但他坚持要去考试，父母只好设法给他降温后送他进考场。颖恩最终还是拿下了A，但他觉得有点遗憾，因为有部分问题来不及作答，没能发挥最佳水平。

郑婕仪说：“对我们来说，这个成绩确实令人高兴，但更重要的是看他在每次考试过后依然保持好奇心。他不是为了考试而学习，考试后他反而想探索更多。”

对于孩子接下来的学习计划，郑婕仪透露，目前正在同本地和海外的大学沟通。

她说：“学术方面，颖恩已经超越同龄孩子的课程水平，现在的挑战是为他寻找合适的进修途径。这些成绩证明了他的学术能力，但大学录取除了看成绩，也要看学历背景、年龄和其他条件。我们正跟本地和海外大学沟通，探讨是否有基于‘学术就绪度’而不是‘生理年龄’的入学通道。目前看来，本地几乎没有这个可能。”

最喜欢化学生物 对医学和太空科学有浓厚兴趣

郑婕仪说，关颖恩最喜欢化学和生物，也对医学和太空科学有浓厚兴趣。“他喜欢研究化学分子和药物机制，探讨生物学中的人体疾病与健康，好奇人在太空中的生理变化和长期飞行时的健康保障。他除了喜欢纯粹的临床医疗，同样沉迷于科学探索与研究。”

郑婕仪强调：“颖恩还太小，无需过早定位，他未来可能立足于这几门学科的交叉领域，也可能开辟全新方向。现阶段我们做父母的只想为他提供足够的深度与广度，让他自由探索。”

关颖恩一直居家学习，由父母引导，去年9月初因考获IGCSE化学A的成绩而受关注。他参加这个考试时仅6岁零10个月，是历来全球参加这个化学考试的最小考生。他一鸣惊人后，南洋理工大学讲师还邀请他到南大旁听。

关颖恩4岁就检测出智商高达154，父母从他很小就发现孩子在数理方面天赋异禀。他至今创下了多项纪录，包括奥科和奥数比赛历来参赛年纪最小且得满分第一人。