夜幕降临，福康宁山就变回昔日的武吉拉朗柑，褪去白天的热闹繁杂，再次披上14世纪“禁山”的庄严外衣。新加坡仲夏夜空邀请公众夜游这个曾经的王室禁地，走上传说中不可登顶的山坡，探寻禁山之谜。

第17届新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）活动将在8月21日至9月5日举行，名为“福康宁山传奇：禁山之谜”的夜间导览活动是今年的亮点之一。这项导览将在活动期间每星期四至星期六举行，公众可到活动官网报名参加。

在星期二（8月18日）的媒体预览中，导览员带参与者“穿越”到14世纪，当时新加坡还是新加坡拉（Singapura），而福康宁山则被称为武吉拉朗柑（Bukit Larangan），意思是“禁山”。这里见证了五个王朝的兴衰，也有不少文物出土，包括来自中国的陶器。

耗时一个月梳理史料 借夜色重塑庄严

为了完整呈现福康宁山的故事，文化遗产导览组织The Urbanist Singapore创办人何荣铭（Yong，42岁）用一个月梳理14世纪的重要历史事件。他认为，夜晚的氛围更加符合福康宁山的历史地位，“夜空像纱布一样呵护着这座禁山”。

早期马来定居者出于对古代国王陵墓的敬畏之心，拒绝攀登“禁山”。相传1819年，莱佛士准备登山的时候，天猛公（Temenggong）的手下便警告他，山上每天都能听到数百人的声音、鼓声和幽灵的呐喊。

不可登顶，并不是围绕福康宁山唯一的禁忌。山上的桑尼拉乌他玛花园有一座古老的“禁泉”（Pancur Larangan），曾是宫女沐浴的地方，普通百姓不得入内。

相传泉水受到精灵（orang bunian）的守护，编舞师哈菲兹（Hafiz Hosni）便将舞者想象成精灵，让他们围着泉眼起舞。

从福康宁公园入口处到福康宁山顶，公众将走过新加坡拉王朝末代国王依斯干达沙（Iskandar Shah）的圣墓、禁泉、工匠花园等六处，看14世纪的狮城风貌再现。

编导本次夜间导览的视现剧场（Sight Lines Co.）导演周昌陞（40岁），最注重的是忠于历史。

“当我穿过福康宁公园，我就在构思怎么用戏剧元素，如声音、景观和舞蹈，让这次步行导览成为一次沉浸式体验。”